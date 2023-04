Neuer Bolide BMW XM Label Red

Nach dem Produktionsstart des neuen BMW XM präsentiert die BMW M GmbH das Topmodell ihres ersten High-Performance-Automobils mit elektrifiziertem Antrieb.



Der BMW XM Label Red kombiniert ein leistungsgesteigertes M Hybrid System mit individuellen Designakzenten. Mit einer Systemleistung von 550 kW/748 PS (gemeinsam erzeugt von einem V8-Verbrennungsmotor mit bis zu 430 kW/585 PS und einer in das 8-Gang M Steptronic Getriebe integrierten E-Maschine mit bis zu 145 kW/197 PS) ist der BMW XM Label Red das stärkste jemals produzierte BMW M Automobil.



Gefertigt wird der Bolide von August 2023 an im US-amerikanischen BMW Group Werk Spartanburg. Innerhalb dieses Zeitraums entsteht auch eine auf 500 Einheiten limitierte Exklusiv-Auflage des Topmodells mit einer Karosserielackierung in der Variante BMW Individual Frozen Carbon Black metallic.



Seine Weltpremiere absolviert der BMW XM Label Red im April 2023 im Rahmen der internationalen Messe Auto Shanghai. Der chinesische Automobilmarkt gehört ebenso wie die USA und der Mittlere Osten zu den wichtigsten Absatzregionen für den BMW XM Label Red.



Die Kraftübertragung auf die Fahrbahn erfolgt über das Allradsystem M xDrive. In Verbindung mit einer modellspezifisch zusammengestellten Fahrwerkstechnik und einer ebenso schnell wie präzise agierenden Antriebs- und Fahrwerksregelung entsteht dabei ein einzigartiges Performance-Erlebnis mit Dynamik und Agilität auf einem vollkommen neuen Niveau, so der Hersteller.



Der Basispreis für Deutschland beträgt 203.000 EUR inkl. 19 Prozent MwSt, die Markteinführung ist für September 2023 anberaumt.

