Peugeot mit neuer Hybrid-Technik bestellbar

In den SUV-Modellen Peugeot 3008 und Peugeot 5008 befindet sich eine neue Hybrid-Technologie, die bald auch in weiteren Peugeot-Modellen verfügbar sein soll. Die ersten Fahrzeuge mit dem 48V-Hybridmotor sind bereits bestellbar. Der Antrieb besteht aus einem 1,2 Liter PureTech Benzinmotor der neuen Generation mit 100 kW/136 PS, der mit einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist.



Dank einer 48-Volt-Batterie, die während der Fahrt aufgeladen wird, bietet diese Technologie ein zusätzliches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent (ab 126 Gramm CO2/km nach WLTP beim Peugeot 3008 und ab 128 Gramm CO2/km nach WLTP beim Peugeot 5008). Wenn die Batterieladung es zulässt, ermöglicht das Hybridsystem das Anfahren, Manövrieren (z. B. zum Einparken) und das Fahren bei niedriger Geschwindigkeit im dichten Verkehr im vollelektrischen Modus.



Der Peugeot 3008 mit dem 48V-Hybridsystem in der Ausstattungsvariante Active Pack ist für 38.420 Eur erhältlich. Der Peugeot 5008 mit der neuesten Hybridtechnologie startet in der Ausstattungsvariante Active Pack mit einem Preis von 41.720 Euro.

