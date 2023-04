Studie PU+RA HP: Lancia meldet sich zurück

Die Traditionsmarke Lancia kehrt zurück. Mit drei Modellen will eine der ältesten Automarken überhaupt ihr Comeback in Europa starten. Jetzt haben die Italiener das Konzept PU+RA HPE vorgestellt.



HPE ist die Abkürzung für High Performance Electric und verweist auf den Elektroantrieb. Die Studie basiert auf dem Chassis und dem Antrieb des zukünftigen Lancia Ypsilon und sieht eine elektrische Reichweite von mehr als 700 Kilometern vor.

Die Komponente Pu+Ra im Namen des neuen Konzeptfahrzeugs steht für das pures und radikales Design.



Die Karosserie des Lancia Pu+Ra HPE weist fließende Seitenlinien auf, die zum Heck hin abfallen, die effiziente Aerodynamik des Konzeptfahrzeuges betonen und an die historischen Lancia Aurelia und Lancia Flaminia erinnern. Die Lackfarbe Progressive Green wird von einer warme Gold-Nuance untermalt, die in einem speziellen Verfahren mit Flüssigmetallpigmenten hergestellt wird. Sie soll auf Nachhaltigkeit verweisen, die in der Zukunft der Marke Lancia einen hohen Stellenwert haben soll.



Der Innenraum, in den die großzügige Verglasung viel Licht lässt, ist von der eleganten Atmosphäre italienischer Wohnhäuser und ihrer harmonischen Architektur inspiriert. Einfache Formen bestimmen die Optik. Einflüsse italienischen Innendesigns zeigen beispielsweise die runden Teppiche und die vorderen Sitze, die sich in Form, Bezug und Farbgebung an ikonischen Sesseln der Luxusmöbelmarke Cassina orientieren.



Reine geometrische Formen finden sich außerdem an runden Ablagen auf der Mittelkonsole und in der Armaturentafel. Auch das Armaturenbrett sprengt den Rahmen automobilen Designs und ist als Glaselement ausgeführt, das in einzelne Segmente aufgeteilt ist.



70 Prozent der berührbaren Oberflächen im Innenraum des Lancia Pu+Ra HPE sind aus umweltverträglichen Materialien gefertigt. Ein Beispiel dafür sind die Sitzbezüge von Cassina, die durch das Umweltinstitut GreenGuard zertifiziert wurden, das in der Herstellung niedrige chemische Emissionen und geringen Einfluss auf die globale Erwärmung bestätigt.



Die Türverkleidungen sind aus dem Material Marmmore hergestellt. Dieser Begriff kombiniert den Stein Marmor mit dem englischen Wort für mehr (more). Marmore besteht zur Hälfte aus bei der Marmorherstellung anfallenden Pulver und recyceltem Stoff, wird mit natürlichen Farben eingefärbt, fühlt sich weich an und ist dennoch wasserfest.



Der für das Jahr 2024 vorgesehene neue Lancia Ypsilon kommt ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben auf den Markt: wahlweise in Elektro-Version oder mit Hybrid-Technologie. Ab 2026 werden alle neuen Fahrzeugmodelle von Lancia vollelektrisch angetrieben und ab 2028 wird die Marke ausschließlich Elektro-Fahrzeuge anbieten. Als Ausblick auf diese Ära ist das voll fahrfähige Konzeptfahrzeug Lancia Pu+Ra HPE auch ein Statement in Sachen Reichweite, Ladezeit und Effizienz.

