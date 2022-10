Vespa GTS wird eleganter

Die Vespa GTS ist das Flaggschiff-Modell des italienischen Herstellers. In seiner Neuausgabe präsentiert es sich komfortabler, sicherer und eleganter. Für die Saison 2023 präsentiert sich die Vespa GTS-Baureihe mit einer Vielzahl technischer und gestalterischer Neuerungen.



Alle Modelle sind sowohl mit dem bewährten 125er-i-get-Motor - Italian Green Experience Technology - als auch mit dem kraftvollen 300er-hpe-Motor - High Performance Engine - erhältlich. Die Motoren basieren auf den neuesten Erkenntnissen der Motorenentwicklung der Piaggio Group, die das Ziel verfolgt, immer effizientere Triebwerke zu entwickeln, um die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch zu senken.



Beim Design strebte der Hersteller die perfekte Balance zwischen Tradition und Moderne an. Dies unterstreichen die Linien der neuen GTS, die mit Blick auf jedes noch so kleine Detail verfeinert wurden und die Qualitätsanmutung auf ein neues Niveau heben.



Ein erster Blick auf die Frontpartie macht dies deutlich: Die seitlichen Lichtelemente mit Tagfahrlicht und Fahrtrichtungsanzeige besitzen jetzt LED-Technik und sind ohne sichtbare Befestigungspunkte in das Frontschild integriert. Die für Vespa typische "Krawatte" zeigt sich mit kleineren Schlitzen dynamischer. Schlanker und mit neuer Struktur präsentieren sich die Luftschlitze rechts und links am Beinschild. Und auch die Radabdeckung wurde an der Spitze schlanker. Das Beinschild ist wie immer mit einem umlaufenden Kantenschutz verziert, der je nach Modell ein anderes Finish hat.



Die Lenkerpartie mit dem charakteristischen LED-Rundscheinwerfer wurde komplett überarbeitet. Breiter und mit neu positionierten Bremshebeln bietet sie eine bessere Ergonomie. Die neuen verchromten Griffarmaturen sind leicht und intuitiv bedienbar. Neu sind auch die Griffe mit kürzen Endkappen sowie die Rückspiegel.



Nach der Premiere des TFT-Farbdisplays an der GTS SuperTech zeigen sich jetzt auch die anderen GTS-Modelle mit neuem Dashboard. Es ist informativer und auch für die Nutzung der Multimedia Plattform - serienmäßig bei SuperSport und SuperTech, bei GTS und GTS Super als Zubehör - geeignet. Das Dashboard kombiniert einen klassischen analogen Tacho mit einem modernen 3-Zoll- LCD-Display, das eine Vielzahl an Informationen wie Topspeed, Durchschnittsgeschwindigkeit, aktueller Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, Reichweite und Batterieladestand liefert sowie Informationen über Anrufe, Nachrichten und Musik anzeigt.



Mit ihrer neuen Sitzbank haben die GTS-Modelle in puncto Komfort und Tourentauglichkeit nochmals zugelegt. Der Fahrer profitiert von einer optimierten Ergonomie und mehr Sicherheit im Stand. Sozia und Sozius können sich ebenfalls über mehr Sitzkomfort freuen. Das große Ablagefach unter der Sitzbank bietet Platz für zwei Vespa Visor 3.0 Jethelme.



Die Preisliste bewegt sich zwischen 5.999 Euro für die Vespa GTS 125 und 7.499 Euro für die Vespa GTS SuperTech 300.

