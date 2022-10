Benelli TRK 800: DurchtrainiertesTouring-Motorrad

Mit der Reise-Enduro TRK 800 will Benelli im 800er Hubraum-Segment an die Erfolgsgeschichte der TRK 500 anknüpfen. Entwickelt und entworfen am Benelli Stammsitz in Pesaro, hat die TRK 800 ihre Deutschlandpremiere auf der Intermot in Köln (bis zum 9.10.2022).



Die italienischen Designer haben dem neuen Topmodell eine moderne Offroad-Verkleidung auf den Leib geschneidert. Das Design erstreckt sich von der konisch zulaufenden Frontpartie über den ausgeformten Body bis hin zum aufragenden Adventure-Bike-Heck. Das gesamte Offroad-Design wurde extra auf optimale Aerodynamik-Eigenschaften getrimmt.



Das wassergekühlte Zweizylinder-Viertakt-Triebwerk mit 754 Kubik Hubraum auf Euro 5 Basis dreht hoch bis zur maximalen Leistung von 56 kW/76,2 PS bei 8.500 U/min und bietet ein Drehmoment von 67 Nm bei 6.500 U/min. Ein Blickfang ist der sportlich-hochgezogene Auspuff, der wenig Lärmemission (unter 95 dB) sowie ein geringes Gewicht bietet, so der Hersteller.



Für den sportlichen, wendigen Charakter hat Benelli dem Bike vorne ein 19-Zoll- und hinten ein 17-Zoll-Speichenrad auf Alufelgen verpasst, auf die schlauchlose Pirelli Scorpion Rally STR Offroadreifen aufgezogen sind.



Der Ergonomie hat Benelli bis ins kleinste Detail große Aufmerksamkeit gewidmet. Deshalb können Fahrer und Sozius auch mit montierten Seitenkoffern und Topcase bequem reisen und auf der geräumigen und gestuften Sitzbank inklusive Crown-Soziushaltegriffen auf langen Touren eine allzeit angenehme Sitzposition einnehmen.



Außerdem fällt bei der TRK 800 die bequeme Sitzhöhe mit 834 mm auf, man sitzt förmlich im Motorrad und hat dabei viel Beinfreiheit, was sich bei Langstrecken auszahlt. Zum hohen Komfort trägt auch die aerodynamisch geformte Frontverkleidung mit Handprotektoren und hochgezogenem verstellbaren Windschild bei.



Der Tank ist mit seinen großzügig bemessenen 21 Litern ganz auf ausgedehnte Touring-Erlebnisse ausgelegt und ermöglicht Reichweiten bis zu 500 km. Das 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit hochauflösender Anzeige zeigt alle wichtigen Informationen an und der vordere Doppelscheinwerfer bietet Voll-LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht.



Die Markteinführung ist für 2023 vorgesehen, der Preis ist noch offen.

