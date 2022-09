BMW CE 04 - ein Elektroroller wie Science-Fiction

Der neue e-Scooter von BMW ist da. Ein Pendler-Roller für die Zukunft. Mit einem Design, das jeden Science-Fiction Filmemacher erfreuen dürfte. Der CE 04 hat eine Maximalleistung von 42 PS. BMW verspricht eine Reichweite von 130 Kilometern. Der Motor-Informations-Dienst (mid) ist den neuen Elektro BMW CE O4 in Deutschlands Hauptstadt Berlin und in seiner "heimlichen" Hauptstadt München gefahren.



BMW hatte schon immer ein Faible für außergewöhnliche Motorroller, man denke nur an den C1, den mit dem Dach, der war seiner Zeit damals weit voraus. Seit kurzem haben die Bayern mit dem "spacigen" Elektromotorroller CE 04 den nächsten Hingucker auf die Straßen gebracht.



"Tschüssikowski" bekannter Aufbau der oft klobigen Großroller - Willkommen bei einem deutlich flacheren Motorroller-Design. Allein die begeisterten Blicke beim Stopp an der Ampel oder beim Abstellen und Parken verraten: Hier kommt ein außergewöhnliches Fahrzeug. Eine bayrische "E-Vespa" für die Zukunft. Der BMW CE 04 könnte ohne weiteres in Hollywoodstreifen wie Enders Game, Elysium oder Inception mitspielen.



Auffällig ist der lange Radstand von fast einem Meter siebzig. Die Akkus sind liegend im Boden des CE 04 untergebracht. Das ermöglicht die langgestreckte Silhouette mit niedrigem Schwerpunkt. Hinter den Akkus sitzt der Motor. Er treibt das an einer Einarmschwinge hängende Hinterrad via Zahnriemen an.



Die Sitzbank hat eine Höhe von 870 Millimetern. Sie ist schmal und eher hart als weich. Die Sitzhöhe passt für Menschen unterschiedlicher Körpergrößen, die Beine stehen beim Stopp fest auf der Erde, bei der Fahrt können sie bequem in verschiedenen Positionen abgestellt werden.



In Berlin surrten sieben CE 04 Elektro-Roller über die diesjährige Marathonstrecke - ein einmaliges Erlebnis und ein erster Fahreindruck auf 42,195 Kilometern. Auf den Displays sind am Ende der Strecke unterschiedliche Restreichweiten zu sehen, die nur wenig variieren. 130 Kilometer gibt BMW als Radius für den Elektro-Motorroller an. In Berlin sind alle Scooter im Soll!



In München rollt der CE 04 typische Tagesrouten ab. Von der Arbeit zum "Gym", danach zum Feierabend Bier (alkoholfrei) ins Wirtshaus oder in den Biergarten. "Passt scho" sagen sie hier, in der bayrischen Hauptstadt. Es ist mehr als "Passt scho". Der BMW CE 04 ist ein praktisches Spaßmobil, bei dem auch Sozius oder Sozia bequem auf der Sitzbank Platz nehmen können.



Ein urbanes Pendlermobil haben die Ingenieure geschaffen. Dynamisch, effizient und 100 Prozent emissionsfrei, erreicht der Scooter mit seinen 42 PS bei den Ausfahrten in den beiden Metropolen immer zwischen 100 Kilometer und den vom Hersteller angegebenen 130 Kilometern Reichweite.



Beeindruckend ist der 2,6 Sekunden schnelle Sprint von 0 auf 50 Kilometer in der Stunde. Also aufgepasst beim Schnellstart an der Ampel, sonst sprinten CE 04 Fahrer dem Vordermann oder der Vorderfrau ganz schnell auf die Stoßstange. Trotz seiner Länge ist er sehr wendig, lässt sich leicht und locker vor und zurück bewegen - ja, einen Rückwärtsgang hat er auch.



Das Cockpit mit seinem TFT-Display ist gelungen und schön anzusehen und BMW Bikern sicherlich bekannt, denn im Motorradbereich ist es ebenfalls verbaut. Die Menüführung ist einfach. Dort lassen sich auch die Fahrmodi - Eco, Road und Rain - einstellen. Diese Modi sind im Preis enthalten, Dynamic kostet extra. Am angenehmsten ist der CE 04 im Road-Modus unterwegs, da können Fahrer die gesamte Bandbreite des Elektromotors erfahren. Der Eco-Modus generiert die höchste Rekuperation.



Minuspunkte bekommt der BMW CE 04 für seinen nicht herausnehmbaren Akku - oder haben Sie schon mal in Berlin Marzahn oder München Neuperlach versucht, ein E-Fahrzeug an der Steckdose zu laden. Ladesäulen sind übrigens in so manchem Stadtteil Mangelware.



Der BMW CE 04 ist ein Elektro-Motorroller, mit dem man sich gerne sehen lässt und der Eindruck hinterlässt. Er bringt Fahrspaß ohne Ende. Der CE 04 passt als Zweit- oder Drittfahrzeug in Haushalte, die eine Garage besitzen oder zumindest eine Wallbox am Haus oder in unmittelbarer Nähe haben. Mit Schnellladegerät dauert eine Ladung von 0 auf 80 Prozent nur gut eine Stunde. Der E-Scooter kann beim Händler ab 11.990 Euro erworben werden.



Rainer Unruh / mid



Technische Daten BMW CE 04:



- Motor: Permanenterregter flüssigkeitsgekühlter Synchronmotor

- Getriebe: 1-Gang Getriebe, im Motorgehäuse integriert

- Sekundärantrieb: Zahnriemen und Getriebe mit fester Übersetzung

- Max. Leistung: 31 kW/42 PS bei 4.900 U/min. oder 23 kW/31 PS bei 4.900 U/min.

- Max. Drehmoment: 62 Nm bei 1.500 U/min

- Leergewicht: 231 kg

- Max. Reichweite (WMTC-Norm): 130 km/100 km (mit optionaler Leistungsreduzierung 11 kW)

- Ladedauer: 4h:20 min für 0 - 100 Prozent und 3h:30 min für 0 - 80 Prozent, 1h:40 min für 0 - 100 Prozent und 1h:05 min für 0 - 80 Prozent (mit Schnellladegerät)

- Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h (elektronisch abgeregelt)

- Preis: ab 11.990 Euro

