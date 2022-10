Start für den neuen Genesis Electrified GV70

Der Genesis Electrified GV70, das dritte vollelektrische Modell der koreanischen Marke nach dem Genesis GV60 und dem Genesis Electrified G80, ist jetzt zu Preisen ab 67.300 Euro erhältlich. Die Auslieferung der ersten vorbestellten Modelle beginnt noch diesen Monat.



Das Elektromodell verfügt über einen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren und einer 77,4-kWh-Batterie, die eine Reichweite von 455 Kilometern (nach WLTP) ermöglicht. Durch die 800-Volt-Architektur benötigt der Electrified GV70 gerade einmal 18 Minuten, um den Akku an einem 350-kW-Schnelllader von zehn auf 80 Prozent aufzuladen.



"Der Electrified GV70 gehört zu unseren aufregendsten Modellen in Europa", sagt Lawrence Hamilton, Managing Director von Genesis Motor Europe. "Mit seinen beeindruckenden Fahrleistungen, der überzeugenden Reichweite, dem eleganten Design und dem außergewöhnlichen Komfort bietet er eine große Anziehungskraft für moderne Berufstätige und Familien. Mit dem dritten vollelektrischen Modell, das wir in diesem Jahr auf den Markt bringen, unterstreichen wir auch unser Ziel, bis 2030 eine komplett emissionsfreie Marke zu werden."



Der Electrified GV70 ist serienmäßig mit modernster Technologie ausgestattet, darunter ein 12,3-Zoll-Kombiinstrument, ein 14,5-Zoll-Infotainment-Touchscreen mit besonderem Elektroauto-Design sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme.

Kunden können zwischen 15 Außenfarben und vier Finish-Varianten wählen: Uni, Metallic, Perleffekt und Matt.



Neu im Portfolio ist der Farbton Barossa Burgundy mit mattem Finish, eine neue Außenfarbe speziell für die elektrifizierten Modelle der Marke. Auch für den Innenraum stehen verschiedene Farbthemen zur Auswahl, jeweils drei für die Standard-Lederausstattung und drei für die Nappaleder-Ausführung.



Der Electrified GV70 ist ausschließlich in der Sport-Ausführung erhältlich und kann über den Genesis Online-Konfigurator personalisiert werden. Hier stehen eine Reihe von Farb- und Materialoptionen sowie verschiedene sorgfältig zusammengestellte Ausstattungspakete zur Wahl.



Besitzer des Electrified GV70 können zudem das "Genesis Charging"-Programm mit über 300.000 Ladestationen in Europa für komfortables und stressfreies Laden nutzen. Für den Service werden lediglich eine Smartphone-App und eine Ladekarte benötigt. Teil von Genesis Charging ist ein kostenfreies Ionity-Abonnement für fünf Jahre, das vergünstige Tarife für das Laden an den 350-kW-Schnellladestationen des Netzes bietet.

