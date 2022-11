Subaru Forester in Jubiläums-Variante

Den 25. Geburtstag des Forester feiert Subaru mit einem Sondermodell: der Edition Exclusive Cross. Das Modell, das eine hochwertige Ausstattung mit schwarzen und orangefarbenen Designakzenten verbindet, rollt zu Preisen ab 43.890 Euro auf den Markt.



Neben 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in "Dark Metallic" fährt das Sondermodell unter anderem mit einem schwarzen Kühlergrill, schwarzen Außenspiegelgehäusen sowie schwarz eingefassten LED-Nebelscheinwerfern vor. Weitere Hingucker sind die schwarz-orangene Dachreling und die ebenfalls in dieser Farbkombination gehaltenen Kunststoffblenden an Front, Seite und Heck, die den robusten Charakter des Allradlers unterstreichen. Als Alternative zur serienmäßigen Metallic-Lackierung in "Ice Silver" stehen vier weitere Farben, darunter auch Silica- und Perleffekt-Lackierungen, zur Wahl.



Im Innenraum setzt sich die Farbgebung fort: Während die Pedalerie in Schwarz gehalten ist, finden sich orangefarbene Kontrastnähte nahezu im gesamten Cockpit - vom beheizbaren Lederlenkrad über Leder-Gangwahlhebel, Instrumententafel und Rundinstrumente bis hin zur Türverkleidung und den wasserabweisenden Stoffsitzen, die über Kunstleder-Teilflächen verfügen. Die verchromten Türgriffe schmückt wiederum eine anthrazitfarbene Einfassung - genauso wie Lüftungsdüsen und Mittelkonsole. Ein spezielles Emblem weist zudem auf das Sondermodell hin.



Aufbauend auf der mittleren Ausstattungslinie Comfort, sind unter anderem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, das schlüssellose Zugangssystem Keyless Access, eine elektrisch öffnende Heckklappe, Sitzheizung vorne, Licht- und Regensensor, ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach und eine Rückfahrkamera mit Reinigungsdüse an Bord. Der Acht-Zoll-Touchscreen steuert nicht nur das Audiosystem mit Digitalradio DAB+, CD-Player, zwei USB-Anschlüssen, sechs Lautsprechern sowie Smartphone-Einbindung via Apple CarPlay und Android Auto, sondern auch das Navigationssystem mit integrierten Kartenupdates über drei Jahre.



Scheinwerfer, Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht des Editionsmodells sind in LED-Ausführung gehalten. In Sachen Sicherheit außerdem inklusive: das Eyesight-System mit Notbremssystem, aktivem Spurhalteassistenten mit Gefahrenerkennung sowie adaptiver Abstands- und Geschwindigkeitsregelung mit Spurzentrierungsunterstützung, ein radargestützter Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrassistent, ein Fernlichtassistent sowie das Fahrer-Erkennungssystem (Driver Monitoring System), das den Fahrer bei Müdigkeit und Unaufmerksamkeit alarmiert.



Den Vortrieb übernimmt der bekannte e-Boxer mit Mildhybrid-System: Ein kleiner Elektromotor unterstützt dabei den 2,0-Liter-Boxerbenziner, der 110 kW/150 PS und 194 Nm Drehmoment entwickelt. Die Folge: eine bessere Beschleunigung bei höherer Kraftstoffeffizienz. Das serienmäßige stufenlose Lineartronic-Automatikgetriebe schickt das Antriebsmoment dabei an alle vier Räder. Der permanente symmetrische Allradantrieb sorgt für gute Traktion auch abseits befestigter Straßen. Im Zusammenspiel mit dem X-Mode Allrad-Assistenzsystem kommt der Forester auch in tiefem Gelände problemlos voran.

