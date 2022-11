Dacia Duster Extreme: Neues Sondermodell der Budget Marke

Eine Topausstattung, exklusive Lackierung und ein neues Markendesign kennzeichnen die nur kurz verfügbare Neuauflage des Sondermodells Dacia Duster Extreme zu Preisen ab 19.300 Euro oder zu Leasingraten ab sieben Euro pro Tag.



Wesentliches Merkmal des Duster Extreme ist das prominent auf der Mitte des Kühlergrills platzierte neue Dacia Link Emblem in Weiß. Wie die Glieder einer Kette bilden die ineinandergreifenden Buchstaben D und C in minimalistischen Linien das neue Logo, das Robustheit und Einfachheit symbolisieren soll.



Für einen auffälligen Auftritt sorgen außerdem die Karosserielackierung in Schiefer-Grau, 17-Zoll-Leichtmetallräder "Tergan" in Schwarz sowie Außenspiegelgehäuse in Glanz-Schwarz mit orangefarbenen Zierstreifen. In Orange präsentiert sich außerdem der Schriftzug "Duster" am Heck und an der serienmäßigen Dachreling. Den Innenraum prägen eine Stoff-Textillederpolsterung mit orangefarbenen Ziernähten und ebenfalls in Orange gehaltene Designelemente an Türverkleidung, Mittelkonsole und Lüftungsdüsen.



Die Basis für das Sondermodell bildet die bereits umfassend ausgestatte Version Journey mit Komfort- und Sicherheitselementen wie Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer und Toter-Winkel-Warner. Hinzu kommt das integrierte Multimediasystem Media-Nav mit 8-Zoll-Touchscreen.



Der Duster Extreme wartet zusätzlich mit Sitzheizung vorne, Keycard Handsfree und der Multiview-Kamera auf, einem System von vier Weitwinkelkameras an Front, Heck und Seiten, die auch Hindernisse sichtbar machen, die sich unterhalb der Fensterlinie oder hinter dem Fahrzeug befinden und vom Fahrer nicht erkannt werden können.



Dacia bietet den Duster Extreme für die Motorisierungen TCe 100 ECO-G (ab 19.300 Euro), TCe 130 (ab 20.500 Euro), TCe 150 4x4 (ab 23.800 Euro), TCe 150 EDC (ab 22.900 Euro); Blue dCi 115 (ab 21.100 Euro) und Blue dCi 115 4x4 (ab 23.700 Euro) an.

