Extrovertierter Style für Porsche 718

Frische Farben kennzeichnen die Porsche-Sportwagen 718 Boxster und 718 Cayman in der neuen "Style Edition". Mit dieser Ausführung präsentiert Porsche eine exklusive Variante der Mittelmotorsportler für Kunden, die besonderen Wert auf ein extrovertiertes Design ihres Fahrzeugs legen. Besonders deutlich wird dies bei der Auswahl der Exterieurfarbe "Sternrubinneo", die das Sternrubin des legendären Porsche 911 Carrera RS der Generation 964 modern interpretieren soll.



Auch wenn Porsche-Kunden ihre "Style-Edition"-Modelle nicht in Sternrubinneo lackieren lassen, sind die neuen Varianten klar zu differenzieren. Sie rollen auf 20 Zoll großen 718-Spyder-Rädern in Hochglanz-Schwarz, deren Radnabenabdeckungen farbige Porsche-Wappen tragen. Außerdem trägt die Style Edition schwarze Sportendrohre und einen in Hochglanz-Silber gehaltenen "Porsche"-Schriftzug am Heck. Beim 718 Boxster Style Edition kommen ins Verdeck als exklusives Label geprägte "Boxster"-Schriftzüge oberhalb der Seitenfenster hinzu.



Der Kunde hat die Wahl zwischen zwei aufpreisfreien 718 Style Edition Kontrastpaketen: eines in Schwarz, das andere in Weiß. Beide umfassen Dekorstreifen auf dem Gepäckraumdeckel vorn und dem seitlichen Dekorschriftzug "Porsche" sowie schwarze beziehungsweise weiße Hochglanzlackierungen der Räder und der Modellbezeichnung am Heck. Innen präsentieren sich die Style Edition Modelle mit einem Lederpaket in Schwarz inklusive Kontrastnaht in Kreide, beleuchteten Türeinstiegsblenden aus Edelstahl und dem Porsche-Wappen auf den Kopfstützen.



Zur Ausstattung gehören BiXenon-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, "ParkAssistent" vorne und hinten inklusive Rückfahrkamera, "Apple CarPlay", Tempostat, automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel inklusive Regensensor, beheizbares Glattleder-Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, Zweizonen-Klimaautomatik, Fußmatten mit Kontrastnaht in Kreide und Lederpaket in Schwarz mit Kontrastnaht in Kreide sind serienmäßig an Bord. Beide Modelle können darüber hinaus mit einem breiten Optionsangebot weiter aufgewertet werden.



Die Fahrzeuge basieren auf den Einstiegsversionen von 718 Boxster und 718 Cayman mit dem 220 kW/300 PS starken Zweiliter-Boxermotor hinter den Sitzen. Der aufgeladene Vierzylinder erzeugt ein Drehmoment von 380 Newtonmeter und bringt die serienmäßig durch sechs Gänge handgeschalteten Style Edition Modelle binnen 5,1 Sekunden von null auf 100 km/h (mit optionalem Siebengang-PDK: 4,7 Sekunden). Unabhängig von der gewählten Kraftübertragung erreichen beide eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h.



Die Fahrzeuge sind bereits bestellbar und kosten ab 66.487 Euro.

