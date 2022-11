Mitsubishi Eclipse Cross als Teilzeitstromer knackt 10.000er Marke

Mehr als 10.000 Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid wurden seit Jahresbeginn zugelassen. Neben dem emissionsarmen Antrieb, mit dem sich bis zu 61 Kilometer (nach NEFZ) rein elektrisch zurücklegen lassen, ist auch die Verfügbarkeit des Coupe-SUV ein wichtiger Erfolgsfaktor. Infolge vorausschauender Produktionsplanung ist das Modell beim Mitsubishi Vertragspartner ohne lange Wartezeit erhältlich.



Wer bis zum 15. November 2022 einen Eclipse Cross Plug-in Hybrid kauft, dem garantiert der japanische Automobilhersteller die Auszahlung der staatlichen Innovationsprämie. Mit dem Mitsubishi Elektromobilitätsbonus verdoppelt Mitsubishi die staatliche Innovationsprämie aus eigener Tasche, so dass Kunden insgesamt 9.000 Euro sparen können.



Bereits in der Basis-Version ist der Eclipse Cross Plug-in Hybrid serienmäßig mit 18 Zoll-Leichtmetallfelgen, Privacy Verglasung (ab der B-Säule), Sitzheizung vorn, einem Smart-Key-System, einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik und einem Leder-Multifunktionslenkrad ausgestattet.



Ebenfalls immer dabei sind ein modernes Infotainment-System, eine Rückfahrkamera, ein Auffahrwarnsystem inklusive Fußgängererkennung sowie Notbrems-, Spurhalte- und Fernlichtassistent. Zudem gewährt Mitsubishi eine umfassende 5-Jahres-Garantie sowie eine achtjährige Garantie auf die Fahrbatterie. In höheren Ausstattungslinien sind unter anderem ein Panorama-Glasschiebedach, ein Head-up-Display, Bi-LED-Scheinwerfer sowie Einparkhilfe vorn und hinten verfügbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1