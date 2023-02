Skoda Enyaq Coupe iV RS im Test

Wir haben auf jeden Fall das auffälligste Fahrzeug der Nachbarschaft, groß, bullig und giftgrün! Mamba-Grün nennt sich die Sonderfarbe des Skoda Enyaq Coupe iV RS, welche exklusiv für dieses Modell verfügbar ist. Doch Optik ist nicht alles, wie schlägt sich das SUV-Coupe in der Praxis? Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den Tschechen getestet.



Der Skoda Enyaq Coupe iV RS ist ein fünftüriges Coupe-SUV der Mittelklasse und mit 220 kW/299 PS der bis dato stärkste Skoda. Die Leistung kommt von zwei Elektromotoren, einer an der Vorder- und einer an der Hinterachse, man ist also mit Allradantrieb unterwegs. Dank der Coupe-Form, dem flachen Unterboden, einem neuen, aktiven Kühlrollo in der Front in Verbindung mit optimierten Schürzen und Air Curtains sinkt der CW-Wert auf 0,234. Zum Vergleich: der normale Enyaq liegt hier bei 0,258 bis 0,280.



Weniger Luftwiderstand bedeutet mehr Reichweite, Skoda gibt diese mit 545 km laut WLTP Messung an, der WLTP-Verbrauch liegt bei 17,2 kWh/km. Die 82 kWh Batterie hat eine Netto-Nutzkapazität von 77 kWh, bei aktuell winterlichen Wetterverhältnissen kommen wir auf einen Realverbrauch von 24,7kWh/100 km oder anders ausgedrückt auf 311 km Reichweite. Eine Wärmepumpe ist zudem optional zu haben. Mit dem neuesten Softwareupdate steigt die Ladeleistung von 120 auf 135 kW, eine Ladung an der Schnellladesäule von 10 - 80 Prozent ist in gut 35 Minuten erledigt. An der 11 kW Wallbox darf man mit knapp sieben Stunden rechnen.



Das Standardmäßig verbaute Sportfahrwerk legt den Enyaq vorn um 15 mm und hinten um 10 mm tiefer und federt eher straffer - die 20 Zoll Räder sind mit aerodynamisch optimierten Felgen ausgestattet.



Elektrofahrzeuge sind in der Regel etwas moppeliger, das trifft auch auf das Enyaq Coupe zu: mit 2.267 kg ist es kein Leichtgewicht. Umso mehr beeindrucken die Sprintzeit von 6,5 Sekunden von 0 - 100 km/h, dank 460 Nm und Elektrofahrzeug typischem, sofort anliegendem Drehmoment werden auch die Insassen entsprechend in den Sitz gedrückt. Auf Autobahnreisen liegt die Höchstgeschwindigkeit elektronisch abgeregelt bei 180 km/h.



Im Innenraum spricht uns die wertige Verarbeitung an, geschäumte Kunststoffe, sowie Farbakzente in Silber, Hochglanz trifft auf Carbon und Wildlederoptik mit giftgrünen Nähten. Was dem Nutzer direkt auffällt: der Enyaq fühlt sich "massiv" an. Die Türen groß und wuchtig und auch die Mittelarmkonsole geht etwas schwerfälliger, aber in keinem Fall träge, sondern im Sinne von stabil.



Bei dem aktuell eher regnerischen Wetter freuen wir uns über die Simply-Clever Lösungen von Skoda, in den vorderen Türen sind jeweils ein Regenschirm untergebracht, dass kennt man sonst eher aus sehr hochpreisigen Luxusfahrzeugen aus England.



Das Infotainmentsystem wird auf einem 13 Zoll großen Touchdisplay angezeigt und ist VW-Konzern typisch sehr touchlastig - am Multifunktionslenkrad lassen sich ebenfalls diverse Einstellungen bedienen. Die aktuellste Infotainment-Software MEB3 kommt zum Einsatz, die von Skoda noch individualisiert wurde. So steht dem tollen Canton Soundsystem zum Beispiel noch eine extra Equalizer Applikation zum Feintuning zur Verfügung. An Konnektivität ist mit 4 USB-C Anschlüssen, einer kabellosen Ladeschale, einer 230V Steckdose im Fond und kabellosen Android Auto / Apple CarPlay alles gegeben, was man sich wünschen kann.



Im Fond sowie auf dem Beifahrersitz lassen sich bis zu drei Kindersitze via Isofix-Halterung montieren, in der Mittelkonsole ist eine Mobiltelefonhalterung angebracht. Für das Quäntchen mehr Privatsphäre lassen sich hinten noch Rollos an den getönten Scheiben anbringen.



Der Kofferraum fasst 570 Liter, klappt man die Rückbank um erweitert sich das Gepäckvolumen auf 1.610 Liter. Einen kleinen Anhänger mit maximal 1.400 kg Gewicht (gebremst) darf man ebenfalls ziehen.



Das Topmodell der Enyaq Coupe RS iV startet ab 63.300 Euro. Der Testwagen mit Sonderausstattung kommt auf 67.840 Euro.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Skoda Enyaq Coupe iV RS:



- Länge / Breite / Höhe: 4.653 / 1.879 / 1.607 Meter

- Motor: zwei Elektromotoren

- Batteriekapazität: 82kWh (77kWh Netto)

- Leistung: 220 kW / 299 PS

- max. Drehmoment: 460 Nm

- Getriebe: Eingang-Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 6,5 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 17,2 kWh/100 km

- C02-Emissionen: 0 g/km

- Preis: ab 63.300 Euro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1