Neuer Toyota Corolla in fünfter Generation

Toyota aktualisiert den Bestseller Corolla, er erhält den neuen Hybridantrieb in fünfter Generation und aktualisiert seine Sicherheits- und Multimediafeatures. Wie er sich in der Praxis schlägt, testet der Motor-Informations-Dienst (mid) bei einer ersten Ausfahrt in Malaga. Die Corolla Familie wächst, neben dem Corolla Cross kommt der Corolla als Sedan (nicht in allen Märkten), als Kombi und als 5-türige Version. Mit letzterer starten wir unsere Ausfahrt mit der kleineren der beiden Motorisierungen.



Der neue Hybridantrieb greift auf einen 1,8 Liter Vierzylinder Benzinmotor zurück, kombiniert diesen mit einem Elektromotor und einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie, welche während der Fahrt permanent geladen wird und ihre Energie an den Elektromotor wieder abgibt, um den Benziner zu entlasten. Das System leistet dann 103 kW/140 PS und sorgt dafür, dass Fahranteile komplett elektrisch zurückgelegt werden können. Visualisiert wird dies während der Fahrt auf einer Anzeige im Fahrerbildschirm. Die Steuerung geschieht automatisiert und der Verbrauch sinkt entsprechend.



Auf der zweiten Teststrecke bewegen wir den Touring Sports (Kombi) Corolla mit dem größeren 2.0 Liter Vierzylinder-Benziner. Durch den größeren Hubraum steigt auch die Leistung auf 144 kW/196 PS. Dazu passend klettert das Drehmoment von 142 Nm auf 190 Nm bei den Benzinmotoren und von 185 Nm auf 206 Nm bei den Elektromotoren. Diese 56 PS Mehrleistung merkt man in der Praxis dann auch deutlich. Wer gerne etwas dynamischer unterwegs ist und/oder viel Autobahn fährt, hat mit der größeren Maschine sicherlich etwas mehr Freude, die Beschleunigung von 0 - 100 km/h ist mit 9,2 Sekunden bei der 1.8 Liter Variante und mit 7,5 Sekunden bei der 2.0 Liter Variante angegeben. Die Beschleunigung endet bei 180 km/h.



Die Motordrehzahl konnte während der Fahrt bei gleicher Leistung reduziert werden, das sorgt für mehr Laufruhe, auch auf das direkte Gefühl beim Lenken und Bremsen wird Wert gelegt - dazu kommen diverse Assistenzsysteme. Die vordere Sensorreichweite wurde gar verdoppelt. Die Teststrecke haben wir schlussendlich mit einem guten Verbrauch von 5,2 Litern/100 km abgeschlossen.



Optisch gibt es einen neuen Kühlergrill mit neu eingefassten Nebelscheinwerfern, neue Leichtmetallfelgen, eine J-Förmige Einheit aus LED-Tagfahrleuchten kombiniert mit dem Blinker und die zwei neuen Farben Juniper Blue Metallic sowie Marlingrau Metallic. Der Fahrer blickt auf ein 12,3 Zoll großes Digitalinstrument oder nutzt wie wir im Test das gute Head-up-Display. Das Multimediasystem setzt auf einen 10,5 Zoll Bildschirm und reagiert nun schneller auf Anfragen, die Bedienung ist einfach gehalten. Das Mobiltelefon verbindet sich im Falle von Apple kabellos, Android Benutzer müssen auf ein Kabel zurück greifen.



Punkten kann der Corolla Touring Sports bei seinem Kofferraumvolumen, in den Kombi passen 596 Liter, klappt man die Rückbank zu einer geraden Fläche um sind es sogar 1.555 Liter. Im Unterboden des Kofferraums ist auch nochmal ausreichend Platz. Der 5-Türer muss mit weniger Stauraum zurechtkommen, 361 Liter fasst der normale Kofferraum, 1.052 Liter sind es mit umgeklappter Rückbank und Kante in der Ladefläche.



Einen Kritikpunkt kassiert der neue Corolla bei der Rückfahrkamera wegen des nicht sonderlich hochaufgelösten Bildes.



Der Verkaufsstart des neuen Corolla ist für Ende März 2023 angegeben, die Lieferzeit beträgt voraussichtlich sechs Monate. Preislich beginnt der 5-Türer bei 33.340 Euro, der Tourer mit dem großen Motor und der höchsten Ausstattungslinie "Lounge" kostet 42.440 Euro.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Toyota Corolla 5-Türer:



- Länge / Breite / Höhe: 4.370 / 1.790 / 1.435 Meter

- Motor: 1,8 Liter Vierzylinder 72 kW/98 PS + Elektromotor 70 kW/95 PS

- Hubraum: 1.789 ccm

- Systemleistung: 103 kW/140 PS

- max. Drehmoment: 142 Nm

- Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 9,2 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 5,1 - 4,6 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 106 - 100 g/km

- Preis: ab 33.340 Euro

