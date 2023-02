Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200 Economy Test

Mazda lässt es noch einmal richtig krachen und bringt einen 3,3 Liter Hubraum fassenden Reihensechszylinder Turbodiesel im CX-60! Während andere Hersteller massives "Downsizing" betreiben und die Motoren eher schrumpfen, geht Mazda den anderen Weg und nennt es "Rightsizing". Ob der CX-60 jetzt auch noch sparsamer als der Vorgänger ist, hat der Motor-Informations-Dienst (mid) während der Probefahrt in Barcelona getestet.



Der CX-60 kommt in drei Motorisierungen daher, als Plug-in-Hybrid Benziner oder mit dem größeren Dieselmotor jeweils mit Allradantrieb oder in der von uns gefahrenen, heckangetriebenen Dieselversion. Jeweils mit 8-Gang Automatik ausgestattet leistet der kleinere Diesel immerhin 147 kW/200 PS und hat ein dieseltypisch hohes Drehmoment von 450 Nm zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist die Anhängelast, welche satte 2.500 kg beträgt - wer also öfter mit Anhänger unterwegs ist, sollte sich den CX-60 einmal genauer anschauen.



Mazda hat eine Menge Hirnschmalz investiert, um den neuen Motor so effektiv wie möglich zu bauen, unter anderem kommt eine neue Verbrennungstechnologie DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition) zum Einsatz, welche mit speziellen Kolben und genauerer Einspritzung des Gemisches eine sehr saubere Verbrennung gewährleistet und so in weiten Betriebsbereichen den thermischen Wirkungsgrad um über 40 Prozent steigert. Dazu kommt noch ein 48-Volt M Hybrid Boost System, dass mit einem 12,4 kW/17 PS Elektromotor direkt auf die Eingangswelle der Achtgangautomatik wirkt. Der neue Motor ist aufgrund seiner einfacheren Struktur als Reihenmotor auf dem gleichen Gewichtsniveau wie der alte 4-Zylinder-Diesel im Vorgänger. Das alles resultiert in einem WLTP Verbrauch von nur 5,0 Litern auf 100 km und einer CO2 Emission von 130 - 128 g/km. Da die WLTP Verbräuche unter optimalen Bedingungen ermittelt werden, sind wir sehr interessiert, wie sich der Verbrauch in der realen Welt niederschlägt.



Los geht also die Economy-Challenge: die Fahrzeuge werden übertankt, danach geht es auf eine gut 200 km lange Testfahrt und am Ende wird durch wieder auffüllen des Tanks genau berechnet, wie viel man nun real verbraucht hat. Da der normale Kunde nicht immer genau darauf achtet, sparsam zu fahren, testen wir entsprechend mit einer dem Alltag angepassten Fahrweise. Die in der ländlicheren Gegend um Barcelona gelegene Teststrecke geht über diverse Autobahnabschnitte, Innerstädtisch, über Land und in etwas bergige Gebiete, am Ende staunen wir nicht schlecht: unser Realverbrauch mit nicht angepasster Fahrweise liegt bei nur 5,2 Liter/100 km. Für ein knapp zwei Tonnen schweres SUV mit einem Reihensechszylinder Diesel und großer 20 Zoll Bereifung ist das eine Ansage. Ein weiteres Team, das sehr auf Sparsamkeit bedacht war, hat die gleiche Strecke übrigens mit nur 3,67 L/100 km absolviert .Mazda hat also nicht zu viel versprochen und bietet hier einen der effizientesten Dieselmotoren, die Stand heute erhältlich sind. Man kann den CX-60 real ohne Probleme zwischen vier und sechs Liter pro 100 km fahren und unterbietet damit sogar den WLTP-Wert, die Reichweite liegt bei über 1.000 Kilometern.



Soviel zu den beeindruckenden inneren Werten, was bietet der Japaner den Passagieren noch? Der Fahrer kann bei Start auf dem 12,3 Zoll großen Infotainmentbildschirm per Dreh/Drücksteller seine Größe eingeben, eine Kamera scannt dann die Augenposition und stellt automatisch den Sitz, das Lenkrad und die Außenspiegel auf eine optimale Sitzposition ein. Wir müssen lediglich die Sitzneigung für uns noch etwas anpassen und den Rückspiegel manuell einstellen, speichern das Setting für unseren Benutzer ab und haben somit immer die optimale Sitzposition, wenn wir einsteigen.



Das Infotainmentsystem ist übersichtlich und intuitiv gestaltet, die Bedienung gestaltet sich also sehr einfach. Die Parkkamera verfügt über eine 360 Grad Funktion, liefert ein schönes hochaufgelöstes Bild und ein Head-up-Display versorgt uns während der Fahrt mit den fahrrelevanten Daten, ohne dass unsere Augen viel von der Straße abkommen müssen. Wer gerne sein Mobiltelefon anschließt, kann dies mit Apple oder Android Geräten kabellos erledigen, eine Induktive Ladeschale zum Aufladen während der Fahrt darf da natürlich auch nicht fehlen.



Der Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200 startet ab 46.150 Euro, das Topmodell mit dem größeren Motor und der höchsten, Takumi genannten Ausstattungsvariante ist ab 56.750 Euro beim Händler zu erwerben, die Auslieferungen folgen geplant im März beziehungsweise im Juni, je nach Motorisierung. Achja und in Q4-2023 folgt von Mazda noch der CX-80, wir sind gespannt!



Mike Neumann / mid



Technische Daten Mazda CX-60 e-Skyactiv D200:



- Länge / Breite / Höhe: 4.745 / 1.890 / 1.670 Meter

- Motor: Reihensechszylinder-Turbodiesel + 48V Elektromotor

- Hubraum: 3.283 ccm

- Systemleistung: 147 kW/200 PS

- max. Drehmoment: 450 Nm

- Getriebe: Achtgang-Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 8,4 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 212 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 5,0 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 130 - 128 g/km

- Preis: ab 46.150 Euro

