Nissan e-4ORCE sichert Traktion auch auf Schnee und Eis

Das speziell für die elektrifizierten Nissan Modelle Ariya und X-Trail entwickelte e-4ORCE Allradsystem, das Elektromotoren an jeder Achse nutzt und diese präzise steuert, garantiert ein sicheres und beruhigendes Fahrverhalten in jeder Situation - nicht zuletzt auch auf Schnee und Eis. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat in Andorra einen Praxistest gestartet.



Nissan hat sich bei der Entwicklung des e-4ORCE auf drei Kernelemente konzentriert: Die Elektromotoren, die Allradantriebe sowie die Technologien zur Fahrwerkskontrolle. Bei der Benennung der Technologie wurde aber "doppelt gemoppelt": Das "e" in e-4ORCE steht dabei für den elektrischen Antrieb, während "4ORCE" auf die physische Kraft und Energie von Allradfahrzeugen hinweisen soll. Die 4 steht im Englischen zwar für four, wird aber einfach als "for" gesprochen und damit ist das OR eigentlich zweifach im Begriff enthalten.



Durch die Nutzung zweier Elektromotoren entfällt nicht nur die bei herkömmlichen mechanischen Allradsystemen notwendige Kardanwelle - auch ein Differenzial ist überflüssig. Daraus ergeben sich neue gestalterische Freiheiten: Ohne den üblichen Kardantunnel gibt es beim X-Trail unter der bis zur Armaturenanlage reichenden Mittelkonsole noch eine großzügige, von beiden Seiten nutzbare Ablage und im Ariya ist die gesamte Mittelkonsole sogar in Längsrichtung verschiebbar. Mehr Platz ergibt sich auch für die Füße der Passagiere auf der Rückbank.



Der Nissan X-Trail e-Power kombiniert einen 150 kW/204 PS starken Elektromotor an der Vorderachse mit einem 100 kW/136 PS starken E-Motor hinten. Den Strom dafür liefert ein 116 kW/156 PS starker 1,5-Liter-Turbobenziner mit variablem Verdichtungsverhältnis von 8:1 bis 14:1. Sein Gesamtverbrauch liegt kombiniert bei 6,7 bis 5,8 l/100 km und die CO2-Emissionen betragen kombiniert 152 bis 131 g/km. Mit der Systemleistung von 157 kW/214 PS sprintet das siebensitzige Familien-SUV innerhalb von sieben Sekunden von null auf 100 km/h.



Der vollelektrische Ariya e-4ORCE besitzt zwei Elektromotoren - deren Einzel-Leistung nicht veröffentlicht ist - und verfügt damit über eine Systemleistung von 225 kW/306 PS. Die 87-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom-Haushaltsstecker (AC) 10A bis 2,3 kW, mit dreiphasigem Mode-3-AC-Ladekabel 32A bis 22 kW und mit Gleichstrom per Combined Charging System Typ 2 (CCS 2) bis 130 kW geladen werden. In 5,7 Sekunden beschleunigt der Aryia e-4ORCE auf die 100er-Marke, der Stromverbrauch beträgt nach WLTP kombiniert 19,5 kWh/100 km, die CO?-Emissionen liegen kombiniert bei 0 g/km und A+++ ist die Effizienzklasse.



Bei beiden Modellen werden die Räder ausschließlich von Elektromotoren angetrieben. Sie verteilen das Drehmoment auf Vorder- und Hinterachse, um die Reifenhaftung je nach Fahrbahnbeschaffenheit und Situation zu maximieren. Die Bremsen werden für jedes der vier Räder einzeln gesteuert. Durch diese präzise Steuerung bleibt das Fahrzeug jederzeit auf Kurs - unabhängig davon, ob die Straße nass, rutschig oder mit Schnee und Eis bedeckt ist.



Der Schlüssel dafür liegt in der ausgewogenen Kraftverteilung, die in einer 10.000stel Sekunde und damit wesentlich schneller als bei herkömmlichen mechanischen Allradsystemen angepasst werden kann. In Kurven sorgt das System für ein sicheres und präzises Folgen der beabsichtigten Linie bei minimalen Lenkkorrekturen, während typische Reaktionen wie Untersteuern unterdrückt werden.



Ein zusätzlicher Vorteil des e-4ORCE Antriebs ist der hohe Fahrkomfort für alle Passagiere: Dank der starken regenerativen Bremswirkung kommt es beim Verzögern nur zu minimalen Nickbewegungen. Im Vergleich zu einzelnen Motoren ermöglichen die beiden Motoren zudem eine höhere Bremsenergierückgewinnung und tragen damit zu mehr Effizienz bei.



Das fortschrittliche e-4ORCE Allradsystem präsentierte Nissan jetzt bei einer elektrisierenden Testfahrt durch drei Länder im Herz der Pyrenäen. Dabei wurden Runden auf der mit 2.400 Metern höchsten permanenten Rennstrecke der Welt in Andorra gedreht - ein eindrucksvoller Beleg für das ausgezeichnete Handling und die maximale Kontrolle, die e-4ORCE selbst unter extremen Winterbedingungen bietet.



Karl Seiler / mid

