Rollendes Labor zwischen Citroen SM und DS E-Tense

Der Name DS steht seit Deesse-Zeiten der 1950er Jahre für modernes Autodesign a la francaise. 1973 brachte Citroen mit dem SM Prototypen ein futuristisch anmutendes Modell heraus. Der E-Tense der inzwischen eigenständigen Marke DS Automobiles repräsentiert die Avantgarde heutigerTage.



49 Jahre trennen den historischen SM und den gegenwärtigen DS E-Tense Performance. Was sie verbindet ist der Wille, Pionierarbeit zu leisten, um zukünftige Fahrzeuge stärker, schneller und effizienter zu machen. Laurent Nivalle, DS Creative Director und Fotograf, inszenierte die beiden Prototypen in einer Fotostrecke.



Der nun schon ein halbes Jahrhundert alte SM Prototyp war eine Art Fahrversuchslabor seiner Zeit. Er sollte die Auswirkungen von erhöhter Beschleunigung und Geschwindigkeit auf die Traktion und die Richtungsstabilität testen. Durch diesen Prototypen konnten damals Erkenntnisse in Bezug auf Gewichtsverteilung, Aufhängungssteifigkeit oder Drehgeschwindigkeit gewonnen werden, indem Messgeräte während der Fahrt dedizierte Daten aufzeichneten. Das 250-PS-Modell mit Maserati Motor wurde für die Entwicklung von Rennwagen verwendet.



Der Prototyp DS E-Tense Performance ist ein hochleistungsfähiges Testfahrzeug, das 2022 von der DS Rennsportabteilung DS Performance konzipiert wurde, um die Entwicklung zukünftiger elektrischer DS Modelle zu beschleunigen. Die hauseigene Rennsportabteilung baute das Unikat, nachdem die E-Tense-Technologie in der Formel E mehrfach Titel geholt hatte. Der vollelektrische Prototyp basiert auf einer Karbonhülle, zwei Elektromotoren mit insgesamt 600 kW/815 PS und Allradantrieb.



Mit Hilfe des SM konnten viele Erkenntnisse gewonnen werden, beispielsweise über die Kinematik der Aufhängung, wie sich die Reifen bei enormer Geschwindigkeit verhielten. "Das Gleiche haben wir beim DS E-Tense Performance gemacht: Er ist ein technisches Labor, in dem wir all unsere Erkenntnisse aus der Formel E für den 100 Prozent elektrischen Antrieb gesammelt haben", erklärt Eugenio Franzetti, Direktor DS Performance. Man habe das ganze Know-how in den Prototypen eingebracht, der den Ingenieuren überaus nützliche Informationen für die nächste Generation der DS-Elektroautos liefere.



Seit 2019 bietet die Pariser Automobilmarke eine elektrifizierte Produktpalette an. DS Automobiles war zudem der erste Premiumhersteller in der Formel E und nutzt seither die Erkenntnisse der elektrischen Rennserie, um die Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltigerer Mobilität voranzutreiben. 2022 war DS Automobiles laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) mit 64 Prozent eine der Marken mit dem höchsten Anteil elektrifizierter Zulassungen in Deutschland. Ab 2024 soll jedes neue DS-Modell reinelektrisch auf den Markt kommen. 2025 will die Marke keine reinen Verbrenner mehr anbieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1