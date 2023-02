Peugeot 3008 und 5008 Hybrid am Start

Die Löwenmarke Peugeot präsentiert 2023 ein neues, von Stellantis entwickeltes Hybridsystem, das zunächst für die Modelle 3008 und 5008 angeboten wird, bevor es auf andere Modelle ausgeweitet wird. Es ergänzt die bereits umfangreiche Auswahl elektrifizierter Motoren, darunter Plug-in-Hybride, Elektromotoren und Brennstoffzellenvarianten.



Das Peugeot 48V-Hybridsystem besteht aus einem PureTech Benzinmotor der neuen Generation mit 100 kW/136 PS, der mit einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist, inklusive einem Elektromotor. Mit einer Batterie, die sich während der Fahrt auflädt, bietet diese Technologie ein zusätzliches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent, so der Hersteller. Im Stadtverkehr kann ein SUV des C-Segments, der mit dem Hybridsystem ausgestattet ist, somit mehr als 50 Prozent der Zeit im hundertprozentigen, emissionsfreien Elektromodus fahren.



Bei einer Beschleunigung stellt der Elektromotor mit einem einmaligen Schub zusätzliches Drehmoment zur Verfügung, das die Reaktionszeit des Turbos ausgleicht. Das vermeidet Herunterschalten und sorgt für mehr Fahrkomfort und Dynamik. Wenn das Gaspedal voll durchgedrückt wird, stellt der Elektromotor zusätzliche 9 kW (ca. 12 PS) Leistung zur Verfügung. Alle Teile, aus denen der neue Motor besteht, befinden sich unter der Motorhaube. Eine Ausnahme bildet die 48-Volt-Batterie, die unter dem linken Vordersitz des Peugeot 3008 und 5008 eingebaut ist.



Die Lithium-Ionen-Batterie mit 48 Volt hat eine Bruttokapazität von 898 Wh und eine verfügbare Kapazität von 432 Wh. Sie ist so konzipiert, dass sie während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs das gleiche Leistungsniveau beibehält, und wird mit einer Originalgarantie von acht Jahren und 160.000 km geliefert.



Die mit dem neuen Hybridmotor ausgestatteten Modelle der Löwenmarke verfügen über ein spezielles Display. Das digitale Display zeigt die hundertprozentig elektrische Fahrt (Tachometer in blau), den Energiefluss im System, den Ladezustand der Batterie, den Betriebszustand über einen Leistungsmesser (Charge, Eco, Power) und den Prozentsatz der im Elektromodus zurückgelegten Strecke zu einem beliebigen Zeitpunkt oder am Ende der Fahrt an.



Darüber hinaus werden diese Modelle mit dem AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) ausgestattet sein, das bei einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h einen Ton nach außen abgibt, um Fußgänger und Radfahrer zu warnen, dass sich das Fahrzeug nähert. Noch sind die beiden neuen Hybridvarianten nicht bestellbar.

