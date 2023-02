DS Automobiles in der Spitzengastronomie

Die Pariser Premiummarke DS Automobiles hat Julien Dumas als Markenbotschafter engagiert. Die Spitzengastronomie ist für den Hersteller ebenso wie die Kunst und die Mode ein Ausdruck französischer Lebensart. Um der engen Verbindung zur Haute Cuisine Ausdruck zu verleihen, organisiert DS unter anderem kulinarische Erlebnisse im Rahmen des exklusiven Kundenprogramms Only You Privilege.



Zu den Spitzenvertretern seiner Branche zählt Julien Dumas, Sternekoch im Pariser Gourmetrestaurant Bellefeuille im Hotel Saint James. Er kreiert saisonale Spezialitäten, die der Natur verpflichtet sind. Als kulinarischer Botschafter von DS Automobiles fährt Julien Dumas einen neuen DS 7 E-Tense, womit ein Teil der Strecken vollelektrisch zurückgelegt werden kann.



"Ich schätze den Ansatz von DS Automobiles sehr, sowohl was die Liebe zur französischen Expertise als auch die technologische Entwicklung im Rahmen der Antriebswende angeht. Wenn ich diese Werte auf meine Branche übertrage, sind das die Säulen meiner Küche, die mir besonders wichtig sind: saisonal und umweltfreundlich. Genau wie DS Automobiles arbeite ich eng mit Handwerkskünstlern zusammen. Mit meinen Menüs erzähle ich die Geschichte meiner Reisen zwischen Stadt und Meer," so Julien Dumas.

