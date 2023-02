Hyundai ist Vorreiter bei asiatischen Importeuren

Hyundai bleibt auf der Erfolgsspur. Die Neuzulassungen und der Marktanteil bewegen sich konstant auf dem Niveau der Vorjahre, die Koreaner setzen verstärkt auf Elektroantriebe. Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, ist stolz auf das neue Rekordergebnis der Marke auf dem deutschen Privatkundenmarkt in 2022. Hier gab es ein Zulassungsplus von 28,1 Prozent auf 49.448 Einheiten und einen Marktanteilszuwachs von 0,9 Prozentpunkten auf 5,2 Prozent.



"Hyundai hat sich in 2022 in einem anspruchsvollen Marktumfeld behauptet und ist besonders stark bei elektrischen und elektrifizierten Antrieben, bei Nachhaltigkeit und neuen Mobilitätskonzepten" sagt Wang Chul Shin, Präsident und CEO der Hyundai Motor Deutschland GmbH beim Jahrespressegespräch in Frankfurt am Main.



Mit mehr als 33.000 verkauften Elektrofahrzeugen liegen die Koreaner auf Platz drei der erfolgreichsten E-Auto-Anbieter, insgesamt verfügten 67 Prozent aller Neuzulassungen der Marke über einen elektrifizierten Antrieb. Das Unternehmen ist nicht nur auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität, sondern wandelt sich auch vom Automobilhersteller zum Anbieter smarter Mobilitätslösungen.



Auf dem deutschen Markt erzielte Hyundai 2022 mit exakt 105.074 Pkw Neuzulassungen einen Marktanteil von vier Prozent und liegt damit weiterhin auf Platz eins unter den asiatischen Importmarken vor Toyota und Kia. Im Flottengeschäft verbuchte Hyundai in Deutschland eine Steigerung um 17,6 Prozent auf 21.690 Zulassungen, der Marktanteil im Segment verbesserte sich auf 2,5 Prozent.



Die Modelle Ioniq 5 und Kona EV gehören zu den beliebtesten Elektroautos Deutschlands, so der Importeur. 33.338 verkaufte Hyundai Fahrzeuge - und damit rund ein Drittel des Gesamtabsatzes der Marke - hatten im vergangenen Jahr einen vollelektrischen Antrieb. Das entspricht Platz drei aller Marken im BEV-Segment hinter Tesla und VW und einem Marktanteil von 7,1 Prozent. Hyundai bleibt damit einer der führenden Anbieter von Fahrzeugen mit voll- und teilelektrischen Antrieben.



"Wer in Deutschland auf der Suche nach einem umweltverträglichen elektrifizierten Antrieb ist, kommt an Hyundai nicht vorbei", so Jürgen Keller. "Stolz sind wir auf unsere Top-3-Platzierung unter allen Elektro-Anbietern und auf die Popularität unserer BEV-Modelle. Insbesondere dank der wegweisenden 800-Volt-Architektur, die extrem schnelles Laden ermöglicht, hat sich Hyundai eine Führungsposition im Elektrosegment erarbeitet. Zusätzlich können wir auch all jenen Kunden, die

teilelektrisch oder auch mit Wasserstoff unterwegs sein wollen, ein attraktives Angebot

unterbreiten."



Bis 2035 will Hyundai in Europa nur noch batterieelektrische Fahrzeuge und solche mit Brennstoffzelle anbieten, bis 2045 wird das gesamte Unternehmen global klimaneutral arbeiten. Mit Abschluss des Jahres 2022 hat Hyundai die Marke von mehr als zwei Millionen verkauften Fahrzeugen seit dem Markteintritt im Jahr 1991 überschritten.



Jutta Bernhard / mid

