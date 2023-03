Renault Kangoo E-Tech: Stromer für Last und Leute

Mit dem neuen Kangoo E-Tech Electric präsentiert Renault seinen Kombivan erstmals in einer vollelektrischen Version zum Preis von mindestens 39.300 Euro. Der 90 kW / 122 PS starke Elektromotor und die 45-kWh-Batterie ermöglichen eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern nach WLTP.



Für maximale Flexibilität im Alltag stehen für den Kangoo E-Tech Electric verschiedene Ladelösungen zur Verfügung. Serienmäßig ist der elektrische Kombivan mit einem 11-kW-Ladegerät ausgestattet. Optional erfolgt die Energieversorgung über einen Schnelllader, der für 22-kW-Wechselstrom (AC) und 80-kW-Gleichstrom (DC) ausgelegt ist. Dann kostet der Stromer aber auch schon mindestens 43.500 Euro.



Dafür lässt sich Akku des Kangoo E-Tech Electric dann aber an Schnellladesäulen in 37 Minuten von 15 auf 80 Prozent aufladen. In Kombination mit dem stärkeren Bordladesystem ist die Batterie flüssigkeitsgekühlt. Die Betriebstemperatur bleibt so auch bei hoher Belastung oder extremen Temperaturen im optimalen Wirkungsbereich. Ebenfalls in Verbindung mit dem Schnelllader ist serienmäßig die energiesparende Zwei-Zonen-Klimaautomatik auf Wärmepumpenbasis vorhanden (Option für Varianten mit Elf-kW-Ladegerät).



Mit bis zu 1.730 Kubikdezimeter Ladevolumen nach VDA-Norm und 500 Kilogramm Zuladung bietet der neue Kangoo E-Tech vergleichbare Eckdaten wie der Kangoo mit Verbrennungsmotor. Im Innenraum finden auch in dem Stromer bis zu fünf Personen Platz. Der Zugang zum Fond erfolgt ab Werk über Schiebetüren auf der rechten und linken Fahrzeugseite, die 61,5 Zentimeter weit öffnen. Ab Werk lassen sich die im Verhältnis 1/3:2/3 geteilten Segmente der Rückbank unabhängig voneinander um 14 Zentimeter längs verschieben, je nachdem, ob mehr Beinfreiheit oder Ladevolumen benötigt wird.



Die Vielseitigkeit für gewerbliche Nutzung und Freizeit steigern zusätzlich die Anhängelast von 1.500 Kilogramm gebremst (750 Kilogramm ungebremst) und die modulare Dachreling (Serie für Techno; Option für Equilibre), die sich mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug in ein Dachquerträgersystem umwandeln lässt.

Vielseitige Ladeoptionen und umfassendes Sicherheitspaket.



Die Liste der serienmäßigen Fahrerassistenzsysteme umfasst unter anderem den Notbremsassistenten mit Fußgänger-, Radfahrer- und Kreuzungserkennung sowie den Spurhaltewarner. Hinzu kommen Müdigkeitswarner, Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent. Auf der Liste der Optionen stehen der Toter-Winkel-Warner mit Eingriffsassistent, der zum Verhindern eines Unfalls korrigierend in die Lenkung eingreift, der adaptive Tempopilot mit Stop & Go-Funktion sowie der Autobahn- und Stauassistent.

