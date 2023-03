Günstige Mietkonditionen für Fiat 500 Elektro

Der Preis ist heiß: Noch bis Ende März ist der Fiat 500 Elektro zu besonders günstigen Mietkonditionen zu haben. Verfügbar sind für private und gewerbliche Kunden ausgesuchte Modellversionen, beginnend mit der Einsteigervariante Fiat 500 Elektro Action zu Monatszahlungen ab 149 Euro. Das Topmodell Fiat 500 Elektro by Bocelli, das unter anderem das Premium-Audiosystem JBL mastered by Bocelli mitbringt, kostet in der Miete ab 349 Euro im Monat.



Je nach Ausstattungsversion besteht die Wahl zwischen dem Fiat 500 Elektro als dreitürige Limousine, als Cabriolet mit elektrisch betätigtem Rollverdeck oder als Variante 3+1 mit zweiter Tür auf der Beifahrerseite.



Der im Rahmen des Sonder-Leasings angebotene Fiat 500 Elektro in der Ausstattungsvariante Action ist mit einem kostengünstigen 23,8-kWh-Akku ausgerüstet - völlig ausreichend für vorwiegend kurze Strecken in einem Umfeld mit gut ausgebauter Ladestruktur. Die Reichweite im Stadtverkehr beträgt bis zu 257 Kilometer, gemessen nach WLTP-Zyklus, der auch Fahrten außerhalb der Stadt berücksichtigt, so der Hersteller.



Die anderen Modellversionen im Leasing-Angebot haben eine 42-kWh-Batterie an Bord. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 320 Kilometer nach WLTP-Zyklus. Im Stadtverkehr sind sogar bis zu 460 Kilometer drin. Die größere Batterie des Fiat 500 Elektro ist im Schnelllade-Modus mit 85 kW in nur 35 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen.



Die im Rahmen dieser Aktion bestellbaren Fiat 500 Elektro sind sofort lieferbar.

