Nissan Townstar EV rollt auf den Markt

Der Nissan Townstar EV startet zum Preis ab 33.750 Euro netto. Der vollelektrische Transporter ist für Gewerbetreibende als Kastenwagen in zwei Längen erhältlich. Die Kombivariante rollt in Kürze auf den deutschen Markt.



Der Elektromotor leistet 122 PS und entwickelt 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom (11 kW oder 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss aufgeladen werden (15 auf 80 Prozent in 37 Minuten). Die Reichweite gibt Nissan mit über 300 Kilometern (WLTP) an.



Zur wesentlichen Serienausstattung der Einstiegsvariante MY23 des Townstar EV Kastenwagens gehören unter anderem eine intelligente Fahrtlichtautomatik, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Regensensor sowie ESP mit Seitenwind-Assistent. Darüber hinaus bietet den Nissan den vollelektrischen Townstar in den drei Ausstattungslinien Acenta, N-Connecta und Tekna an.



Bei der Ausstattungsoption Acenta (ab 36.700 Euro netto) kommen unter anderem eine Einparkhilfe hinten, ein Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowie ein höhenverstellbarer Fahrersitz hinzu. Auch lässt sich der Townstar ab diesem Ausstattungsniveau mit bis zu 22 kW über Wechselstrom sowie 80 KW über Gleichstrom laden.



Ab der Option N-Connecta (ab 39.200 Euro netto) wächst der zentrale Bildschirm auf acht Zoll. Hierüber lassen sich dank Smartphone-Einbindung via Apple CarPlay und Android Auto auch die persönlichen Apps direkt im Fahrzeug nutzen. Hinzu kommen Ausstattungshighlights wie ein intelligenter 360-Grad-Flankenschutz, eine Rückfahrkamera, ein höhenverstellbarer Beifahrersitz, elektrisch anklappbare Außenspiegel und Nebelscheinwerfer.



Das Topmodell der Ausstattungsoption Tekna (ab 41.750 Euro netto) bietet neben einem Fernlicht-Assistenten auch das Infotainment-System NissanConnect mit Acht-Zoll-Touchscreen und Navigationssystem. Highlights wie eine induktive Lademöglichkeit für Smartphones, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und ein intelligenter Around View Monitor (AVM) sind ebenfalls mit an Bord. Rund um das Fahrzeug verteilte Kameras liefern hier eine 360-Grad-Rundumsicht, die das Einparken und Manövrieren auf engstem Raum erleichtern.



Zu den zahlreichen aktiven und passiven Sicherheitstechnologien gehören ein Totwinkel- und ein Notbremsassistent, intelligenter Around View Monitor (AVM), Hands-Free Parking, ein aktiver Tempomat, ein Seitenwindassistent sowie ein Anhänger-Stabilitäts-Assistent.



Das Fahrassistenzsystem ProPilot Assist, hält hier Einzug in das Nutzfahrzeugprogramm von Nissan. Das System bietet zusammen mit dem intelligenten Nissan Around View Monitor (AVM) zusätzliche Fahrerunterstützung. Für zusätzlichen Komfort bei niedrigen Temperaturen sorgen ein beheizbares Lenkrad, beheizbare Vordersitze und eine Wärmepumpe, die die Wärme der Batterie in den Innenraum leitet und damit auch zur Effizienz beiträgt.



Je nach Ausstattung bietet der Townstar EV eine Nutzlast von 537 bis 702 Kilogramm. Der Laderaum fasst zwischen 3,3 und 4,9 Kubikmeter, genug für zwei Europaletten. Die maximale Anhängelast beträgt bis zu 1.500 Kilogramm.

