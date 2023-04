Renault Espace 2023 - Ab sofort bestellbar

Der neue Renault Espace ist ab sofort in den Top-Ausstattungen Esprit Alpine und Iconic bestellbar. Die besonders dynamische Version Esprit Alpine steht zu Preisen ab 46.300 Euro zur Wahl, der Espace Iconic ist ab 48.300 Euro erhältlich. Ab Juni ergänzt der Espace Techno als dritte Variante mit einem Einstiegspreis von 43.500 Euro das Portfolio. Alle Ausführungen der sechsten Modellgeneration verbindet das neue SUV-Design und das großzügige Raumangebot mit fünf oder sieben Sitzplätzen ohne Aufpreis.



Den Vortrieb des auf der CMF-CD-Plattform der Renaul-Nissan-Allianz aufbauenden neuen Espace übernimmt ausstattungsübergreifend der 146 kW/199 PS starke E-Tech Full Hybrid 200, der ansprechende Fahrleistungen mit geringem Kraftstoffbedarf und somit großzügiger Reichweite vereinen soll.



Beim Espace Esprit Alpine tragen 20-Zöller, LED-Rückleuchten und adaptive LED-Scheinwerfer, die Frontschürze mit satiniertem Luftleitblech und die Dachreling in Mattschwarz zum dynamischen Auftritt bei. Dunkel getönte Scheiben im Fond sowie Einsätze und Badges in Ice Black runden das Bild ab. Den Innenraum prägen Stoff-Alcantara-Sitzbezüge, ein Nappalederlenkrad, sportlich wirkende Alu-Pedale und Einstiegsleisten im Alpine-Design.



Das openR Cockpit mit zwei Bildschirmen in Form eines liegenden "L" bildet zusammen mit dem optionalen Head-up-Display eine Gesamtanzeigenfläche von nahezu 1.000 Quadratzentimetern. Zum Aufladen von Endgeräten haben Mitreisende in jeder Sitzreihe Zugriff auf zwei USB-C-Anschlüsse. Dazu kommen eine induktive Smartphone-Ladefläche und zwei 12-V-Steckdosen.



Das serienmäßige Sicherheitspaket bei der Ausstattung Esprit Alpine umfasst unter anderem Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich, Rückfahrkamera, Notbrems- und Ausstiegsassistent, Toter-Winkel-Warner und Spurhalteassistent. Den sportlichen Charakter des Espace Esprit Alpine unterstreicht die serienmäßige Allradlenkung 4Control advanced, die für mehr Fahrdynamik und einen besonders kleinen Wendekreis von lediglich 10,4 Metern sorgt.



Die Topversion Renault Espace Iconic zeichnet sich durch exklusive 20-Zoll-Leichtmetallfelgen "Effie", die Lichtprojektion des Renault Logos auf den Boden und weitere umfangreichere Ausstattungselemente aus. Dazu gehören die Lederpolster in Sandgrau sowie sechsfach elektrisch verstellbare Vordersitze.



Weiterhin zählen die beheizbare Windschutzscheibe, das beheizbare Lenkrad und die Sitzheizung vorne zum Komfortpaket ab Werk. Als zusätzliche Fahrerassistenzsysteme ergänzen der adaptive Tempopilot, Around-View-Monitor und der Easy-Park-Assistent den Ausstattungsumfang.



Der ab Juni verfügbare Renault Espace Techno vereint das modelltypisch großzügige Raumangebot mit markanten optischen Merkmalen, wie 19-Zoll-Leichtmetallrädern, dunkel getönten Scheiben im Fond, adaptiven LED-Scheinwerfern für maximale Lichtausbeute sowie der SUV-typischen Dachreling.



Das Interieur beinhaltet bereits in der fünf- und siebensitzigen Konfiguration die um 22 Zentimeter verschiebbare Rücksitzbank in der zweiten Reihe, die Flexibilität bei der Raumnutzung ermöglicht. Bereits die Einstiegsversion Techno verfügt über das openR Cockpit mit dem horizontalen 12,3-Zoll-TFT-Tachodisplay und dem vertikalen 12-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole. Weiteres unverwechselbares Merkmal ist die Ambiente Beleuchtung mit zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten. Komfortables Be- und Entladen des bis zu 1.818 Liter fassenden Kofferraums ermöglicht die elektrische Heckklappe.



Für den neuen Espace stehen die sechs Farben Perlmutt Weiß, Black Pearl Schwarz, Dolomit Grau, Nacht Blau, Dezir Rot und Dolomit Grau Satiniert zur Wahl.

