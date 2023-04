E-Learning in Fahrschulen gegen lange Wartezeiten

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, Online-Theorieunterricht im Fahrschulwesen zu ermöglichen. Dafür machen sie gleiche Qualitätsanforderungen wie beim Präsenzunterricht zur Bedingung. Robin Stegemann, CEO und Mitgründer der digitalen Fahrschulplattform drivEddy, kommentiert die Entscheidung.



Bisher schreibt die Fahrschüler-Ausbildungsordnung einen Theorieunterricht in Präsenz vor, der nach Ausbruch der Corona-Pandemie durch Verordnungen der Bundesländer auch zeitweise als Remote-Unterricht angeboten werden durfte. Diese Länderverordnungen liefen zum Jahreswechsel aus.



Robin Stegemann betont, dass ebenso wie in anderen Lebensbereichen die Herausforderung der Corona-Pandemie gezeigt habe, dass E-Learning im Fahrschulwesen funktioniere. "Das private und berufliche Leben findet immer mehr in der digitalen Welt statt. Daran müssen Unterrichtsformen angepasst werden, sonst verlieren wir die jungen Menschen. Während manche Verlage und Verbände sich an den Status quo klammern, haben wir und andere Fahrschulen auf eigene Kosten digitale Lösungen entwickelt und in Infrastruktur dafür investiert; auch, um Antworten auf Fahrlehrermangel und lange Wartezeiten zu finden".



Fakt sei, dass es zu wenig Fahrlehrer gäbe. Etwa die Hälfte von ihnen sei älter als 55 Jahre, viele werden bald in Rente gehen. Fakt ist auch, dass Fahrlehrer mehr Umsatz mit Praxisstunden als mit Theorieeinheiten machen. Wenn Fahrschulen ihren Theorieunterricht online über Kooperationspartner durchführen lassen würden, könnten sie die freien Kapazitäten in Praxisstunden investieren. Außerdem müssen sie so unter Umständen weniger Räume für den Theorieunterricht anmieten, was die Fixkosten senken würde.



Wenn Fahrschulen ihren Theorieunterricht online von Kooperationspartnern durchführen lassen würden, könnten sie Schüler in der Praxisausbildung gleichzeitig betreuen. Das würde die Wartezeiten verkürzen und die Fahrschüler könnten ihre Ausbildung schneller abschließen.



Gerne würde als Totschlagargument gegen den Online-Theorieunterricht hervorgebracht, er könne nicht die Qualität von Präsenzunterricht gewährleisten. Das ist Quatsch und umso mehr freut es uns, dass die Verkehrsminister:innen 'gleiche Qualitätsanforderungen wie beim Präsenzunterricht' zur Bedingung von E-Learning machen.



Die Pandemie hat gezeigt, dass es geht: Zu Beginn jeder Theorieeinheit überprüfen die Fahrlehrer:innen die Präsenz der Teilnehmenden über Kamera und Mikros - und das wiederholen sie während der Einheit. Zudem gibt es Aufgaben, bei denen die Teilnehmenden durch Klicken interagieren oder die sie in einer Gruppe lösen müssen. Im Chat werden alle Fragen dokumentiert. So wird Gelerntes durch Wiederholung und Anwendung verstetigt. Das ist im Online-Unterricht sogar besser möglich als in Präsenz, wenn frontal vor über 30 Fahrwilligen referiert wird.



"Allein 2021 sind nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes über 35 Prozent der theoretischen und knapp 30 Prozent der praktischen Prüfungen nicht bestanden worden. Während derzeit meistens Theorie- und Praxisstunden parallel absolviert werden, können durch den digitalen Unterricht zuerst die Theoriestunden abgeschlossen werden und so die Schüler besser vorbereitet in die Praxis gehen. Außerdem kann man alle Lerninhalte in einer App bündeln, was das Lernen erleichtert.



Entsprechend der Ankündigung der Verkehrsminister müsse die Fahrschüler-Ausbildungsordnung zeitig so angepasst werden, dass Online-Theorieunterricht regulär erlaubt wird. Währenddessen sollte bis zur Verabschiedung der Neufassung Fahrschulen temporär der digitale Unterricht erlaubt werden. Nur so bekommen wir das kriselnde Fahrschulwesen in den Griff.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1