Der neue Renault Clio: Kleiner Traum in Blau

Er ist in vielen europäischen Ländern ein Verkaufsschlager im B-Segment, der Renault Clio. Nun präsentierten die Franzosen in Paris die Neuauflage mit Liveschaltungen nach Köln, London, Mailand und andere europäische Großstädte, wo in lokalen Veranstaltungshallen blau lackierte Exemplare des neuen Clio simultan vor Ort von schwarzen Stoffhüllen befreit wurden und ihr jugendliches Design präsentierten.



Der neue Clio wirkt elegant abgerundet wie ein Handschmeichler und besitzt eine dezente Coupe-Anmutung. "Gewagtheit" - mit diesem Schlagwort pointiert Renault-Designer Gilles Vidal die Karosserieform, die er zudem als skulptural bezeichnet. Das Design sei von Straßenkleidung und Sportsware der urbanen Jugendszene inspiriert. So geht etwa auf unkonventionelle Weise die Chrombeschichtung um das Logo in Schwarz über, während sich die Geometrie des Rauten-Logos im Lichtdesign des Modells widerspiegelt.



Trotz der zahlreichen Modifikationen hat der neue Clio die gleichen Abmessungen wie sein Vorgänger: 4.053 mm lang, 1.988 mm breit und 1.439 mm hoch. In der neuen blauen Ausstattungsvariante "Esprit Alpine" - inspiriert von der hauseigenen Sportwagenmarke Alpine - ist der neue Renault Clio geradezu ein kleiner Traum in Blau, der sich im Innenraum des Fahrzeugs fortsetzt. Den Insassen umgibt dort eine warme, einladende Atmosphäre, was auch an der Qualitätsoffensive bei der Auswahl der Materialien liegt. Zudem setzt Renault dabei auf Nachhaltigkeit und verwendet überwiegend Stoffe aus biologischem Anbau und Recyclingmaterial.



Zu den Antrieben, die mit Benzin, Diesel (der Selbstzünder ist nicht für den deutschen Markt bestimmt) und LPG fahren, gehört auch eine modernisierte Vollhybrid-Technik mit reichlich Drehmoment und niedrigem Verbrauch. Renault gibt 4,1 Liter Benzin pro 100 Kilometer an, was einem sehr moderaten CO2-Ausstoß von 93 Gramm pro Kilometer entsprechen würde.



Der Clio E-Tech Full Hybrid 145 wird beim Anfahren immer vom Elektromotor angetrieben und kann in der Stadt bis zu 80 Prozent rein elektrisch fahren, was den Verbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Benzinmotor um bis zu 40 Prozent senkt. Die Batteriekapazität des neuen Clio im Stadtverkehr ist die höchste im Segment der Hybrid-Stadtautos.



Modernisiert ist auch das Cockpit: Es verfügt über ein rahmenloses Digitaldisplay, das je nach Ausstattungsvariante eine Diagonale von sieben bis zehn Zoll aufweist. Serienmäßig ist der neue Clio mit dem Online-Multimediasystem Renault "Easy Link" ausgestattet. Das neue Markenlogo auf dem Lenkrad setzt einen eleganten Akzent im Cockpit.



Der Clio verfügt nun über 20 Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die das Fahren einfacher und sicherer machen sollen als je zuvor. Sie sind in drei Kategorien unterteilt: Fahren, Parken und Sicherheit. Zu den wichtigsten Systemen gehören der Autobahn- und Stauassistent, die 360-Grad-Kamera und der aktive Notbremsassistent mit Radfahrer- und Fußgängererkennung.



Die Markteinführung des neuen Renault Clio ist für den Sommer 2023 geplant. Dann sollen auch die Preise für das Fahrzeug feststehen. Bei der statischen Präsentation wollte sich das Management keinerlei Zahlennennung entlocken lassen.



Lars Wallerang / mid

