Preisgekrönt: Red Dot Award 2023 für den Peugeot 408

Der Peugeot 408 wurde mit dem Red Dot Award 2023 für außerordentliches Design ausgezeichnet. Das neue Modell der Löwenmarke überzeugte die internationale Fachjury aus 43 Juroren in der Kategorie "Product Design" durch seine dynamische Fastback-Silhouette mit ihrer markanten Linienführung. Bereits zum achten Mal erhält Peugeot die begehrte Design-Auszeichnung, die 1955 ins Leben gerufen wurde und sich seit dem zum weltweiten Label für das beste Design entwickelt hat.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Design-Team für seine Arbeit am neuen Peugeot 408 mit einem Red Dot Award geehrt wird. Das neueste Modell unserer Produktpalette spiegelt die Leitlinien der Marke - Allure, Emotion und Exzellenz - hervorragend wider. Diese Auszeichnung ermutigt uns darin, weiter auf unsere einzigartigen Designsprache zu bauen."



Mit seiner schlanken und eleganten Silhouette gelang es dem Peugeot 408 die Jury, die in diesem Jahr die eingereichten Produkte aus 60 Ländern in 51 Wettbewerbskategorien bewertete, zu überzeugen. Der neue Peugeot 408 zeichnet sich durch eine markante Linienführung aus, die vor allem am Heck, am Dachabschluss, am Kofferraumdeckel und an der Basis der Kotflügel auffällt und scharfe Facetten schafft.



In Kombination mit der charakteristischen katzenhaften Haltung passt die Designsprache des neuen Peugeot 408, der das neue Emblem der Löwenmarke trägt, zum Konzept eines C-Segment-Fastbacks. Der Kühlergrill ist in der Farbe der Karosserie gehalten und fügt sich in die Frontpartie ein. Die charakteristische Lichtsignatur an der Front und die LED-Leuchten mit drei Krallen am Heck lassen die Zugehörigkeit zur Marke sofort erkennen.



Im Inneren hebt das Design der Sitze die Qualität der verwendeten Materialien hervor: Alcantara, Kunstleder und farbiges Nappaleder sind je nach Version erhältlich. Außerdem spendet die LED-Ambientebeleuchtung hinter der Mittelkonsole ein sanftes Licht und trägt zur eleganten Atmosphäre des Innenraums bei.

