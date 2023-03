Kia EV9: Da kommt was Großes

Kia hat Details zu seinem neuen Flaggschiff EV9 bekanntgegeben. Der erste dreireihige Elektro-SUV der Marke soll mit einem markanten Design, über 380 PS und bis zu 541 Kilometer Reichweite punkten.



Der noch nicht zum Verkauf stehende EV9 basiert auf der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) und kommt mit Heck - und Allradantrieb. Beide werden von einem 99,8 kWh-Akku gespeist, der Reichweite von bis zu 541 Kilometern (WLTP) ermöglichen soll. Dank der 800-Volt-Ladefähigkeit kann er in rund 15 Minuten Strom für eine Strecke von 239 Kilometern "getankt" werden (alle Werte vorläufig, nach jetzigem Entwicklungsstand).



Die Heckmotor-Version bringt es auf 203 PS ( 149 kW) bei einem maximalen Drehmoment von 350 Newtonmetern. Der Spurt von 0 auf 100 km/h gelingt damit in 9,4 Sekunden. Die in einzelnen Märkten erhältliche Modellversion mit kleinerer Batterie (76,1 kWh) leistet 160 kW (350 Nm Drehmoment) und erreicht nach 8,2 Sekunden Tempo 100.



Für den leistungsstärksten Allradantrieb mit zwei Elektromotoren gibt Kia 384 PS (282 kW) und ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern an. Damit sprintet der EV9 AWD in 6,0 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Steigern lässt sich die Beschleunigungsleistung noch durch die optionale "Boost"-Funktion, die das Drehmoment auf 700 Nm, erhöht, sodass der EV9 AWD schon nach 5,3 Sekunden die Tempo-100-Marke knackt.



Für die Maße des EV9 notieren die Koreaner eine Länge von 5.01 Metern, eine Breite von 1.98 Metern und eine Höhe von bis zu 1.78 Metern. Innen stehen sieben- und sechssitzige Konstellationen zur Wahl. In der Sechs-Personen-Variante lassen sich die beiden Einzelsitze in der zweiten Reihe um 180 Grad drehen, sodass man Skat spielen oder sich besser unterhalten kann. Hat man sich für Entspannungssitze auch in der zweiten Reihe entschieden, können etwa bei einer Ladepause die Passagiere in den ersten beiden Reihen ihre Sitze in eine Liegeposition bringen und ruhen.



Ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit kommt Kia im neuen EV9 ganz ohne Tierhäute aus. Der Elektro-SUV ist das erste Modell, bei dem die Marke ihre dreistufige Strategie für nachhaltiges Design (Design Sustainability Strategy) angewendet hat. Sie sieht vor, die Verwendung von Leder auslaufen zu lassen, jedes neue Kia-Modell mit zehn nachhaltigen Must-have-Elementen auszustatten und den Einsatz von biobasierten Materialien wie Mais, Zuckerrohr und natürlichen Ölen kontinuierlich zu erhöhen. Darüber hinaus hat Kia sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von recyceltem Kunststoff bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern.



Zu den technologischen Neuerungen gehört der Autobahn-Staupilot (Highway Driving Pilot, HDP, geplant für EV9 GT-line), der in ausgewählten Märkten ein Fahren auf Autonomie-Level 3 ermöglichen soll. Neu ist auch der Kia Connect Store, der es Kunden erlauben wird, digitale Funktionen und Services auf Abruf zu ergänzen.

Dadurch sind sie flexibel bei der Auswahl der Funktionen und können die Fähigkeiten des EV9 jederzeit per "Over the Air"-Update (OTA) an den individuellen Bedarf anpassen.

