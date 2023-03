Skoda Azubi Car: Erstmals elektrisch

Auszubildende an der Skoda Berufsschule haben jetzt erste Designskizzen des neuen Skoda Azubi Car vorgelegt. Auf Basis des rein elektrischen SUV-Modells Skoda Enyaq iV entwickeln sie ein multifunktionales Camping-Fahrzeug, das zugleich als mobiles Büro dienen kann.



Seit 2014 hat jeder Jahrgang der Skoda Berufsschule einen Entwurf für ein Concept Car erarbeitet und es anschließend selbst auf die Räder gestellt. Von Anbeginn ist die Skoda Designabteilung eine der ersten Anlaufstellen für die an dem Projekt teilnehmenden Berufsschüler.



In der praktischen Zusammenarbeit mit Oliver Stefani, dem Leiter von Skoda Design und seinem Team entwickeln sie erste Skizzen von Karosserie und Innenraum ihres Traumautos - das sie anschließend selber produzieren.



"Wir bei Skoda Design freuen uns sehr, dass wir unseren jungen Talenten im Rahmen dieses fantastischen Projekts praktische Einblicke in unsere tägliche Arbeit geben und sie dafür begeistern können. Das Projekt Azubi Car vereint in sich drei große Stärken von Skoda: unsere Mentalität des Anpackens, unseren herausragenden Teamgeist und unseren Willen, Dinge zu verwirklichen. Alle bei Skoda Design sind sehr gespannt darauf, das neue Azubi Car erstmals live zu sehen," betont Oliver Stefani.



Das jetzt entstehende neunte Azubi Car haben die 29 Auszubildenden als batterieelektrischen multifunktionalen Camper mit Funktionen eines mobilen Büros ausgelegt. Markentypisch besitzt auch das kommende Azubi Car einige markante Simply Clever-Features und moderne Technologien.



Gleichzeitig setzen die Nachwuchskräfte auf unterschiedlichste nachhaltige Materialien. Das Ziel dieses Fahrzeugs ist klar: Es soll dem Nutzer die Möglichkeit geben, als digitaler Nomade zu leben. Arbeiten, ohne an einen festen Schreibtisch gebunden zu sein und ausgestattet mit der Freiheit, sich zu allen Zielen und Zeiten bewegen zu können.



Agata Frankova, eine Lackiererin im zweiten Ausbildungsjahr, wusste mit ihren Entwürfen die Skoda Designer so sehr zu beeindrucken, dass sie als erste Teilnehmende überhaupt in der Geschichte des Skoda Azubi Cars eine Praktikumsstelle im Designteam angeboten bekam.



Sie erklärt: "Das Skoda Azubi Car ist ein beeindruckendes Projekt. Ich war zu Beginn besonders von der Unterstützung der Designer begeistert. Jetzt bin ich super glücklich, selbst Teil dieses Teams sein zu können." Sie freue sich darauf, die neuesten Designtechniken kennenzulernen und ihre eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

