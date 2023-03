Peugeot startet eine Reihe von Kooperationen mit Künstlern

Anlässlich der Europapremiere in Paris des Inception Concept, der Zukunftsvision der Marke, hat sich Peugeot mit dem französischen Designer Emeric Tchatchoua, dem Gründer der Modemarke 3.Paradis, zusammengetan. Die Franzosen starten eine Reihe von Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern der neuen Generation. Die nächste Zusammenarbeit wird auf der Design Week in Mailand vom 18. bis 23. April 2023 vorgestellt.



Emeric Tchatchoua stellt ein Kleidungsstück vor, das von dem Concept Car inspiriert ist. Die Jacke ist ein technisches Kunststück, das dank eines linsenförmigen 3D-Drucks, der je nach Blickwinkel die Farbe ändert, mit einer optischen Täuschung spielt. Die Jacke ist eine Anspielung auf das Innendesign des Peugeot Inception Concept und verwendet dieselbe 3D-Technologie für das Material, das auch für den Boden des Fahrzeugs verwendet wird. Der 3D-Druck ist recycelbar und wird in Zusammenarbeit mit "Stratasys" und "France dyes" hergestellt.



Linda Jackson, Global CEO von Peugeot: "Ich freue mich, dass Peugeot eine Reihe von kreativen Kooperationen mit Emeric Tchatchoua beginnt, der sich mit der Einführung der Marke 3.Paradis vor zehn Jahren als eines der vielversprechendsten jungen Talente in der Modewelt etabliert hat."

