Polestar 2 in Neuauflage

Der Polestar 2 erhält ein Update - einschließlich der SmartZone und 20-Zoll-Rädern. Unter der modernisierten Oberfläche arbeitet ein verbesserter Permanent-Magnetmotor an der Hinterachse. Die Versionen mit Allradantrieb verfügen zudem über einen Asynchronmotor an der Vorderachse. Mit dem Modelljahr 2024 verfügt das kompakte Elektroauto zudem über eine neue Hightech-Frontpartie, die die Designsprache des Polestar 3 widerspiegelt.



In der Automobilindustrie sei es eigentlich üblich, dass ein Facelift oberflächliche optische Veränderungen mit sich bringe, die oft die ursprüngliche Absicht hinter dem Designansatz des Fahrzeugs aufhebe, sagt Polestar-CEO Thomas Ingenlath. "Beim neuen Modelljahr des Polestar 2 sind wir über die Oberfläche hinaus gegangen und haben wesentliche technische und mechanische Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs verbessert." Dies sei nun also der bisher beste Polestar 2 und dank des aktualisierten Frontdesigns mit der neuen SmartZone auch der Bestaussehende.



Die SmartZone soll den Hightech-Charakter der Polestar-Fahrzeuge widerspiegeln. Wie beim Polestar 3 beherbergt sie einige der wichtigsten aktiven Sicherheitsfunktionen des Fahrzeugs, darunter die Frontkamera und das Mid-Range Radar. Zudem wurden die geschmiedeten 20-Zoll-Leichtmetallräder des Performance-Pakets aktualisiert, um den Polestar 2 in seiner sportlichsten Ausprägung an den Polestar 3 anzugleichen.



Alle Polestar-2-Varianten sind mit Elektromotoren und Wechselrichtern der neuesten Generation ausgestattet, die sowohl die Effizienz als auch die Leistung erheblich steigern sollen. Die Single Motor Varianten sind jetzt heckgetrieben und werden von einem neu entwickelten Permanent-Magnetmotor und einem Siliziumkarbid-Inverter angetrieben. Der neue Motor hat eine Leistung von bis zu 220 kW (erhöht von 170 kW) und ist auf maximalen Wirkungsgrad und hohes Drehmoment (von 330 Nm auf 490 Nm) optimiert, um die Leistung des Fahrzeugs weiter zu steigern. Die Zeit für den Sprint von 0 auf 100 km/h wird damit um 1,2 Sekunden auf 6,2 Sekunden gesenkt.



Die Dual-Motor-Variante erhöht dank eines neu ausbalancierten Antriebsstrangs und Drehmomentverhältnisses die Leistung und den Fahrspaß. Der neue Heckmotor ist die primäre Antriebsquelle und wird an der Vorderachse von einem neuen Asynchronmotor unterstützt. Dies ermöglicht eine höhere Gesamtsystemleistung von 310 kW und 740 Nm (gegenüber den ursprünglichen 300 kW und 660 Nm), eine verbesserte Traktion, einen höheren Gesamtwirkungsgrad und mehr Leistung. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird in 4,5 Sekunden erreicht.



Das Modelljahr 2024 des Polestar 2 kann in Europa bereits unter polestar.com bestellt werden. Weitere Märkte sollen später folgen. Die ersten Auslieferungen werden im dritten Quartal 2023 erwartet. Erhältlich ist der Polestar 2 ab 50.775 Euro. Die Allrad-Varianten kosten rund 10.000 Euro mehr.

