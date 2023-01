Citroen bringt den elektrischen e-C4 X

Citroens neuer e-C4 X wird im Citroen-Werk Madrid produziert und dort hat der Motor-Informations-Dienst (mid) eine erste Probefahrt im viertürigen Kompaktklasse Crossover-SUV mit Schrägheck absolviert. Der Franzose wird in 14 Ländern als Elektrovariante angeboten.



Der deutsche Markt erhält diese exklusiv, die Diesel- und Benziner Variante C4 X gibt es bei uns, im Gegensatz zum Nachbarland Frankreich, nicht. Der e-C4 X reizt die CMP-Plattform maximal aus und wurde komplett neu entwickelt. Angetrieben wird er vom bekannten 100 kw/136 PS Elektromotor, den wir bereits aus dem Opel Corsa-e oder dem Peugeot e-208 GT kennen. Somit verfügt der e-CX4 X über die drei Fahrmodi Sport, Normal und Eco, und je nach Modus ändert sich die Motorleistung entsprechend. Die 100 kW/136 PS ruft man nur im Sportmodus ab, im Normal-Modus (Standard beim Einschalten des Fahrzeuges) wird die Leistung auf 80 kW/109 PS reduziert und wer sehr sparsam im Eco-Modus unterwegs ist, muss mit 60 kW/82 PS auskommen.



Die verbaute Batterie hat eine Kapazität von 50 kWh (Netto 45 kWh) und kann an der DC-Schnellladesäule mit bis zu 100 kW geladen werden, in 30 Minuten hat man von 10 auf 80 Prozent geladen. Einen Frunk im Motorraum gibt es nicht, das Ladekabel passt aber bequem in eine Aussparung unter der Kofferraumabdeckung.



Den Verbrauch gibt Citroen mit 15,0 - 15,3 kWh an, die Reichweite liegt nach WLTP Messung bei 360 km, eine Wärmepumpe zur Effizienzsteigerung ist ebenfalls Standard, ein Reichweitenwunder wird er damit trotzdem nicht. Gerade bei den aktuellen winterlichen Temperaturen muss man hier noch Abstriche machen.



Der e-C4 X will an anderer Stelle punkten und diese liegt beim (Fahr)-Komfort. Die "Advanced Comfort Suspension"-Federung soll einen Flying-Carpet-Effekt (fliegender Teppich Effekt) erzeugen und erweist sich im Test als sehr gutmütig, bügelt die meisten Unebenheiten auf den Straßen gekonnt aus. Dazu garniert Citroen eine direkte Lenkung. Der Einstieg in das etwas höhere Crossover-SUV gestaltet sich einfach und die Sitze sind auch auf längerer Strecke bequem, einzig der Seitenhalt könnte noch etwas besser ausfallen. Eine Massagefunktion findet sich in den beiden teilelektrisch verstellbaren Vordersitzen, eine Sitzheizung gibt es für die Vorder- und äußeren Rücksitze.



Schade ist der unnötige Mitteltunnel im Fond, den er sich dank Plattformgleichheit mit den Verbrennermodellen teilen muss, an Beinfreiheit mangelt es sonst nicht. Für Familien mit Kindersitzbedarf stehen im Fond zwei Isofix-Halterungen zur Verfügung. Der Kofferraum ist mit 510 Litern Volumen sehr geräumig und die Rückbank lässt sich zu einer fasst geraden Fläche umklappen. Das Volumen erweitert sich dann auf 1.360 Liter, auch die Ladebreite fällt mit 1.010 mm ordentlich aus. Nur die Ladehöhe ist dank des kleinen Kofferraumdeckels etwas limitierter.



20 Fahrassistenten sind verbaut, dazu zählen zum Beispiel der Spurhalteassistent oder die Parkassistenten, die von einer ordentlichen Rückfahrkamera mit 360 Grad Funktion unterstützt werden. Ein Head-up-Display ist an Bord, welches seine Anzeigen jedoch auf eine ausfahrbare Scheibe projiziert. Die Bedienung des e-C4 X gestaltet sich erfreulich einfach, für die Klimasteuerung stehen haptische Tasten und Drehregler zur Verfügung, ein Multifunktionslenkrad übernimmt weitere Funktionen. Das Infotainmentsystem verfügt über einen 10 Zoll großen Touchbildschirm und das System lief ohne Auffälligkeiten.



Der Citroen e-C4 X ist ab 37.540 Euro bestellbar, in der höheren Ausstattungslinie "Shine Pack" kommt man auf zirka 43.000 Euro. Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2023 geplant.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Citroen e-C4 X:



- Länge / Breite / Höhe: 4.600 / 1.800 / 1.530 Meter

- Motor: Elektromotor

- Leistung (Systemleistung): 100 kW/136 PS

- max. Drehmoment (Systemleistung): 260 Nm

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 9,5 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 15,0 - 15,3 kWh/100 km

- C02-Emissionen: 0 g/km

- Preis: ab 37.540 Euro

