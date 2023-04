Neuer Toyota Prius: Stromer mit Stecker und Solardach

Der neue Toyota Prius kommt in seiner fünften Generation mit einem Plug-in-Hybridantrieb mit 223 PS und bis 86 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Die Neuauflage ist ab sofort zu Preisen ab 45.290 Euro bestellbar, die ersten Fahrzeuge werden im Sommer 2023 ausgeliefert.



Unter der Haube des neuen Prius steckt ein Plug-in-Hybridsystem, bei dem ein 2,0 Liter Vierzylinder Benziner mit einem Elektromotor zusammenarbeitet. Die Energie für die elektrische Reichweite, die in der Stadt auf 111 Kilometer steigen kann, liefert eine vergrößerte 13,6-kWh-Batterie. Bei einem Normverbrauch von 0,5 Litern Kraftstoff und 11,4 kWh Strom je 100 Kilometer beziffert Toyota die kombinierten CO2-Emissionen auf elf Gramm / 100 Km.



Neben der serienmäßigen Wärmepumpe macht sich hier auch das dreistufig einstellbare, regenerative Bremssystem bemerkbar. Der Prius gewinnt damit nicht nur Energie zurück, sondern lässt sich größtenteils ausschließlich mit dem Fahrpedal bedienen. Sobald der Fuß vom Pedal geht, verzögert das Fahrzeug je nach gewählter Stufe mehr oder minder stark.



Für Sicherheit sorgt die dritte Generation von Toyota Safety Sense, die noch mehr Assistenzsysteme kombiniert und so ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft. Ein erweiterter Spurwechselassistent verfügt nun über eine aktive Lenkunterstützung und während der ebenfalls neue Kreuzungsassistent vor Gefahren beim Abbiegen warnt, erkennt der proaktive Fahrassistent Hindernisse nah und neben der eigenen Fahrspur: Bei einer möglichen Kollision erfolgen ein Brems- und Lenkeingriff.



Software-Updates over the Air erlauben zudem regelmäßige Verbesserungen. Komplettiert wird die Sicherheitsausstattung von einem Rückfahrassistenten, der das Fahrzeug bei einer drohenden Kollision stoppt, einem Toter-Winkel-Warner und einem Ausstiegsassistenten: Er warnt den Fahrer beim Öffnen der Tür, wenn eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern droht.



Über der Einstiegsversion stehen noch zwei Ausstattungslinien stehen zur Wahl.

Den Prius Plug-in Hybrid Executive gibt es ab 47.190 Euro. Das Topmodell Advanced kostet ab 52.690 Euro, Sein Solardach mit einer maximalen Ausgangsleistung von 185 Watt kann unter idealen Bedingungen pro Tag bis zu 8,7 Kilometer elektrische Reichweite allein durch Sonnenenergie generieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1