Peugeot 9X8 aus Künstlerhand

Die französische Automarke Peugeot arbeitet mit Künstlern zusammen. Jüngstes Projekt: das Hypercar Peugeot 9X8. J. Demsky, ein vielseitiger bildender Künstler mit spanischen Wurzeln, entwickelt sich in einer modernen künstlerischen Welt und lässt sich dabei von den 90er Jahren inspirieren.



Mit dem Design der neuen Lackierung des Peugeot 9X8 kreiert J. Demsky mehr als die Gestaltung eines Fahrzeugs: Er will eine kraftvolle Botschaft übermitteln in der großen Tradition der Art Cars, die Automobilgeschichte geschrieben haben, indem er sie auf einen Sportwagen anwendete, der ein Optimum in Bezug auf Stil, Effizienz und Technologie zum Ausdruck bringt. J. Demsky hat auch das neue Design für die Rennanzüge und die Helme der Fahrer des Peugeot-Teams für dieses Jahr entworfen.



Noch ist das 9X8-Design nicht ganz enthüllt. Dies findet erst am 17. April 2023 in Mailand statt. Zudem will das "Peugeot TotalEnergies Team" ab Juli mit zwei Exemplare des 9X8 an der FIA World Endurance Championship (WEC) teilnehmen. In seiner ersten vollen Saison in diesem Jahr strebt Peugeot einen Platz auf dem Podium an, vor allem bei den legendären 24 Stunden von Le Mans, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern.



Der 9X8 würde damit in die Fußstapfen seiner berühmten Vorfahren, dem Peugeot 905 (Sieger in Le Mans 1992 und 1993) und dem Peugeot 908 (Sieger 2009), treten. Das Hypercar mit Allradantrieb soll das Know-how der Marke auf die höchste Ebene des internationalen Motorsports bringen.



"Ich war von Anfang an von dieser Zusammenarbeit fasziniert, denn ich liebe Geschwindigkeit, Fahrzeugdesign, Präzision, Mut und Nostalgie", sagt J. Demsky. Diese Partnerschaft zelebriere das Experimentieren und habe ihn dazu gebracht, endlose Möglichkeiten für eine neue Zukunft in der Welt des Rennsports für eine traditionsreiche Marke wie Peugeot Sport zu erkunden.

