Lexus NX 350h: Großer Komfort bei geringem Verbrauch

Die Hybrid-Technologie ist auch jenseits der Plug-in-Modelle weit fortgeschritten. Beispiel Lexus NX 350h. Die Batterie lädt sich beim Fahren und Bremsen von alleine auf und unterstützt den Verbrennungsmotor. Neu ist das Prinzip zwar nicht, doch überzeugt es im Test des Motor-Informations-Dienstes (mid) nun einmal mehr.



Laut Bordcomputer pendelt sich der Durchschnittsverbrauch bei etwa sieben Litern pro 100 Kilometer ein. Eindrucksvoll ist dieser Wert vor allem im Zusammenhang mit Größe, Komfort und Dynamik des mittleren SUV-Modells. Das Cockpit erweist sich als Wohlfühl-Lounge - bequem, leise, edel. Fond und Kofferraum bieten genügend Platz für Reisen und Transporte aller Art. Dadurch ist der NX auch als Familienkutsche geeignet.



Der Voll-Hybrid mit 2,5 Litern Hubraum und 179 kW/244 PS beschleunigt binnen 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Das mögen alles keine Sportwagenwerte sein, doch ermöglichen diese Fahrleistungen ein sehr souveränes Vorwärtskommen in der Stadt sowie auf Landstraße und Autobahn. Typisch Hybrid ist das spontane Ansprechverhalten des Triebwerks beim Gasgeben. Hinzu kommt ein ausgesprochen komfortables Abrollverhalten auf unebenem Untergrund. Dank des technologisch ausgefeilten Fahrwerks und der präzisen Lenkung ist das Wagen-Handling in jeder Fahrsituation leicht und unkompliziert.



Im Innenraum herrscht zudem ein duftes Klima. Möglich macht dies die "nanoe X"-Luftreinigungstechnologie von Panasonic. Durch die Abgabe von leicht säuerlichen Nano-Ionen an die Innenraumluft über die Klimaanlagenauslässe trägt "nanoe X" dazu bei, Viren, Bakterien, Pollen und andere Allergene sowie schlechte Gerüche zu beseitigen.



Die recht übersichtliche Anordnung der Elemente in der Mittelkonsole macht die Bedienung für den Fahrer weitgehend intuitiv. Die fahrrelevanten Funktionen, die bei stehendem Fahrzeug bedient werden, wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst. Bedienfreundlich ist zudem die Entscheidung, mehrere Funktionen noch mit Knöpfen und Drehreglern ansteuerbar zu machen.



Ab der Executive Line analysiert die vorausschauende Verzögerungsunterstützung in Kombination mit dem Navigationssystem die Fahrgewohnheiten des Fahrers und die Verkehrsmeldungen in Echtzeit. So werden das Laden und Entladen der Hybridbatterie optimiert. Bereits der 350h entwickelt dabei jede Menge Hybrid-Fahrspaß, was im Hinblick auf das von Der EU angeordnete Verbrenner-Verbot schon jetzt wehmütig stimmt.



Lars Wallerang / mid



Technische Daten Lexus NX 350h



Länge / Breite / Höhe: 4,66/ 1,87 / 1,67 Meter



- Motor: 2,5-Liter-Reihenvierzylinder Voll-Hybrid



- Hubraum: 2.487 ccm



- Leistung: 179 kW/244 PS



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 7,7 Sekunden



- Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h



- Kraftstoffverbrauch (Testfahrt laut Bordcomputer): 7,0 l/100 km



- C02-Emissionen (WLTP): 135 g/km



- Preis: ab 52.150 Euro

