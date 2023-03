Dreiradroller Peugeot Metropolis feiert zehnjähriges Jubiläum

Nach einem Facelift im Jahr 2020 und zwei neuen Versionen SW und GT, die im Jahr 2021 auf den Markt kamen, feiert der Peugeot Metropolis in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum.



Dreiradroller sind vor allen Dingen für über 21jährige Autofahrer interessant, die auch mal Schräglage fahren wollen ohne Erweiterung des Autoführerscheins. Aber auch Roller- oder Motorradfahrer, die besonderen Wert auf Sicherheit legen, wissen das dreirädrige Konzept zu schätzen. Im Jahr 2013 hatte der in Mandeure (Doubs) gebaute Peugeot Metropolis seinen ersten Auftritt mit 400 ccm, gefolgt von einer neuen Version im Jahr 2020.



im Jahr 2021 präsentierten die Teams von Peugeot Motocycles dann den Peugeot Metropolis SW, der über das größte Stauraumangebot auf dem Markt verfügt.

Im oberen Kofferraum mit 54 Litern Fassungsvermögen können Sport- und Reisetaschen sicher verstaut werden. Er kann zudem zwei Integralhelme aufnehmen und lässt sich per Knopfdruck ohne zusätzlichen Schlüssel öffnen. Ein 22-Liter-Staufach befindet sich unter der Sitzbank, wo bis zu 90 Zentimeter lange Gegenstände Platz finden.



Mit schützendem Filz ausgekleidet, garantiert er den schonenden Transport von persönlichen Gegenständen. Mit Hilfe eines Drehknopfes kann man die Stoßdämpfer leicht auf die jeweilige Belastung einstellen, um bei jeder Fahrt optimalen Fahrkomfort zu gewährleisten. Der Sitz ist vollständig ergonomisch und folgt subtil den Linien des Rollerhecks bis hin zur ideal integrierten Beifahrer-Rückenlehne. Diese ist ebenfalls ergonomisch geformt und bietet Komfort für eine noch angenehmere Fahrt zu zweit.



Der Metropolis GS zeichnet sich mit flachen Durchstieg mit Aluminiumtrittbrettern und dem "naked" Lenker als sportlicher Begleiter aus. Eine getönte Windschutzscheibe, eine seidenmatte Lackierung in der neuen Farbe Shark Grey sowie ein flacher Durchstieg mit Aluminiumtrittbrettern runden das Bild ab.



Zusätzlich betonen glänzende 13-Zoll-Sportfelgen aus schwarzem Aluminium mit Akzenten in Orange den sportlichen Auftritt. Wie der neue Peugeot Metropolis SW verfügt auch die GT-Variante über mehrfach einstellbare Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehältern, die sich der Belastung anpassen.

