BMW X5 und X6: Ordentlich aufgemotzt

Der BMW X5 kommt mit neuen serienmäßigen Designelementen, die ihn robuster und präsenter aussehen lassen sollen. Die Front betonen flachere Scheinwerfer, bei den Sechszylinder-Modellen soll die Marken typische Niere mit einer Wasserfallbeleuch- tung ein Highlight werden und die Modernität der Marke betonen.



Außerdem gibt es neugestaltete Air Breather auf den vorderen Seitenwänden, die ebenso wie die Dachreling, die in der Ausstattungslinie Exterieur Line immer an Bord ist. Die Heckleuchten sind prägnanter geformt und ihre markentypische L-Form wird horizontal gespiegelt, sodass innerhalb der Heckleuchten ein X-Motiv entsteht.



Auch der neue BMW X6 verfügt über flache Scheinwerfereinheiten mit pfeilförmigen Tagfahrlicht-Elementen. Für die Sechszylinder-Modelle ist weiterhin optional die beleuchtete BMW Niere erhältlich. Das nun serienmäßige M Sportpaket mit einem hohen Anteil der schwaren Flächen und einer dreidimensional modellierten

Frontschürze soll den dynamischen Charakter noch intensiver betonen.



Digitale Technologie soll den Fortschritt im Interieur des neuen BMW X5 und des neuen BMW X6 bestimmen. Mit dem BMW Operating System 8 und der jüngsten Generation des Bediensystems iDrive hält auch das BMW Curved Display Einzug in das Sports Activity Vehicle und das Sports Activity Coupe. Es besteht aus einem 12,3 Zoll großen Information Display hinter dem Lenkrad und einem Control Display mit

einer Bildschirmdiagonale von 14,9 Zoll unter einer gemeinsamen Glasfläche.



Die Touchfunktion des Control Displays ermöglicht eine erhebliche Reduzierung von Tasten und Reglern zugunsten einer digitalen Steuerung zahlreicher Funktionen. Die Serienausstattung beider Modelle umfasst jetzt eine Instrumententafel mit einer Ober- fläche in der Ausführung Sensafin mit lederähnlichen Eigenschaften und eine elegant geschwungene Interieurleiste in Edelholzausführung.



Eine weitere Neuerung ist die unterhalb der Interieurleiste im Beifahrer-Bereich integrierte Lichtleiste. Ihr grafisches Muster wird um die jeweiligen Modellschriftzüge "X5" beziehungsweise "X6" ergänzt, bei den beiden Topmodellen trägt sie das M Logo. Das Bedienfeld auf der Mittelkonsole beinhaltet zusätzliche Touchflächen und einen neugestalteten Gangwahlhebel.



Zur Markteinführung des neuen BMW X5 und des neuen BMW X6 stehen für beide Modelle jeweils ein Achtzylinder- und ein Reihensechszylinder-Ottomotor sowie ein Reihensechszylinder-Dieselantrieb der jeweils jüngsten Generation zur Auswahl.



Alle Motoren werden jetzt mit einem ebenfalls neuen 8-Gang Steptronic Sport Getriebe einschließlich Schaltwippen am Lenkrad kombiniert. Ihre Kraft gelangt über das

Intelligente Allradsystem BMW xDrive auf die Straße und ebenso bedarfsgerecht auch auf unbefestigtes Terrain.



Alle Antriebseinheiten verfügen jetzt über 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie. Ein in das Getriebe integrierter Elektromotor liefert eine zusätzliche Antriebsleistung von bis zu 9 kW/12 PS sowie ein Drehmoment von 200 Nm. Komplett erneuert wurde auch das Antriebssystem für die Plug-in-Hybrid-Variante des SAV, die jetzt die Modellbezeichnung BMW X5 xDrive50e trägt.



Ein Reihensechszylinder-Ottomotor der jüngsten Generation und ein ebenfalls neuer Elektroantrieb erzeugen gemeinsam eine im Vergleich zum Vorgängermodell um 70 kW/96 PS auf 360 kW/490 PS (mit temporärem Boost) gesteigerte Systemleistung

und ein Systemdrehmoment von 700 Nm (plus 100 Nm).

