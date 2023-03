Nissan präsentiert neues Elektroantriebs-Konzept

Der japanische Autohersteller Nissan hat die nächste Generation elektrifizierter Antriebe präsentiert. Der "X-in-1"-Prototyp kombiniert die Kernkomponenten, die sowohl im e-Power-System als auch in vollelektrischen Antrieben zum Einsatz kommen. Durch die modulare Bauweise will Nissan die Wettbewerbsfähigkeit seiner elektrifizierten Antriebsstränge weiter verbessern, ihre Größe um zehn Prozent verringern und die Kosten gegenüber 2019 um 30 Prozent senken.



Während der "3-in-1"-Prototyp für Elektrofahrzeuge Elektromotor, Wechselrichter und Untersetzungsgetriebe enthält, kommen in der "5-in-1"-Variante für Modelle mit e-Power zusätzlich ein Generator und ein Übersetzungsgetriebe zum Einsatz. Der X-in-1-Ansatz, der 3-in-1-, 5-in-1- und andere mögliche Varianten umfasst, wurde entwickelt, um die Produktion von EV- und e-Power-Kernkomponenten auf der gleichen Produktionslinie zu ermöglichen.



Im Jahr 2010 brachte das Unternehmen als erster Automobilhersteller mit dem Nissan Leaf ein Elektroauto auf den Markt. Um seine Elektrifizierungstechnologien kontinuierlich zu verbessern, hat Nissan seinen EV-Kunden auf der ganzen Welt aufmerksam zugehört. Basierend auf diesen Erfahrungen, hat Nissan bereits 2016 das e-Power-System entwickelt.



Als Teil einer langfristigen Strategie will das Unternehmen sein Angebot bis zum Geschäftsjahr 2030 um 27 neue elektrifizierte Modelle, darunter 19 reine Elektroautos, erweitern. Nissan ist bestrebt, den Wert seiner elektrifizierten Fahrzeuge einem möglichst breiten Kundenkreis zugänglich zu machen, indem die am besten geeigneten Modelle zum mutmaßlich richtigen Zeitpunkt in den jeweiligen Markt eingeführt werden.

