Neuer Hyundai Kona mit unkonventionellem Design

Der neue Hyundai Kona bietet in all seinen Varianten neben modernsten Technologien, Sicherheits- und Komfortfunktionen vor allem ein klares, funktionales Design, das "Kunden zu Fans der Marke" machen soll. Optional gibt es für alle Varianten die besonders sportliche N Line.



Zur exklusiven Präsentation in den stilwerk KantGaragen, der ältesten Hochgarage mit doppelten Spiral-Auffahrtsrampen in Europa, kam auch der jüngst als "World Car Person of the Year 2023" ausgezeichnete Executive Vice President and Head of Hyundai an Genesis Global Design Center Sang Yup Lee zusammen mit koreanischen und europäischen Hyundai-Repräsentanten nach Berlin, um persönlich "die Design-Story zu erzählen".

.

Unkonventionell begann die Entwicklung des neuen Hyundai Kona mit dem EV-Modell - ein Ansatz, in dem sich die fortschrittliche Elektrifizierungsstrategie von Hyundai widerspiegelt. Von der haifischartigen Frontpartie bis zum Heck verleihen die vorderen und hinteren, über die gesamte Fahrzeugbreite laufenden LED-Leuchtbänder in jeder Fahrzeugvariante ein harmonisches und einzigartiges Erscheinungsbild.



Robuste Radlaufverkleidungen mit integrierten Front- und Heckleuchten, Seitenverkleidungen mit dynamischen, keilförmigen Sicken und charakteristischen Chromleisten, die von der Gürtellinie bis zum Spoiler reichen, unterstreichen den sportlichen Charakter. Speziell entwickelt ist die 19-Zoll-Felge mit Speichen. Der Kona Elektro hebt sich zusätzlich durch die Pixelstruktur im horizontalen LED-Leuchtband ab.



Bei den Benzin- und Hybrid-Varianten trägt der vordere Stoßfänger eine dreidimensionale Zierleiste und einen Unterbodenschutz anstelle eines Kühlergrills. Schwarze Verkleidungen an den Radkästen sorgen für Kontrast. Aktive Außenluftklappen verbessern bei beiden Modellen die aerodynamische Leistung und verstärken die Ähnlichkeit mit der batterieelektrischen Variante.



Die sportliche N Line bietet ein aggressiveres Front- und Heckdesign mit einem flügelförmigen Stoßfängern, bei den Verbrennern ein Auspuff-Doppelendrohr und eine silberne seitliche Zierleiste. Zu den für jede Antriebsvariante verfügbaren elf Außenfarben kommen als weitere Optionen ein schwarzes Dach und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im exklusiven N Line Design. Im Innenraum bietet die N Line auch exklusive Sportpedale in Aluminiumoptik und einen Schaltknauf im Stil der N-Hochleistungsmodelle.



Karl Seiler / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1