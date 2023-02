Nissan X-Trail: Bestes großes SUV beim WWCOTY Award 2023

Der Nissan X-Trail wurde bei der 13.Auflage des Women's World Car of the Year (WWCOTY) Awards von der ausschließlich mit Automobiljournalistinnen besetzten und aus 63 Mitgliedern bestehenden Jury zum besten großen SUV des Jahres 2023 gekürt. Gelobt wurden insbesondere die Geräumigkeit, das komfortable Fahrverhalten und der elektrifizierte Antriebsstrang e-POWER.



"Wir freuen uns sehr, dass die Women's World Car of the Year Jury den Nissan X-Trail als bestes großes SUV ausgezeichnet hat", sagt Makoto Uchida, CEO von Nissan. "Als unsere Ikone unter den Familien-SUV kann der X-Trail auf eine über 20-jährige Geschichte zurückblicken. Er ist seinem ursprünglichen Rezept treu geblieben: Die robuste SUV-Optik, fortschrittliche und effiziente Allradantriebe sowie die flexible Funktionalität ermöglichen Abenteuer für die ganze Familie. Während des Design- und Entwicklungsprozesses haben wir auch stark auf die Stimme unserer Kundinnen gehört. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass die Jury, die sich aus namhaften weiblichen Automobiljournalisten aus der ganzen Welt zusammensetzt, die die Vorzüge des X-Trail anerkannt hat."



Mit der Wahl zum besten großen SUV zieht der X-Trail auch in das WWCOTY-Finale ein, mit dem am 8. März 2023 das beste Auto des Jahres 2023 gekürt wird.

