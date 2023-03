Batterieelektrischer Pick-up Maxus T90 EV am Start

Der Maxus T90 EV ist der erste batterieelektrische Pick-up Europas und ab 54.990 Euro netto bestellbar. Angetrieben von einem 130 kW/177 PS starken Elektromotor rollt der Allrounder mit einer Doppelkabine für bis zu fünf Personen und umfangreicher Serienausstattung auf die deutschen Straßen.



Die große Pritsche eignet sich für den Transport von Materialien aller Art: Die Ladefläche misst 1.485 Millimeter in der Länge und 1.510 Millimeter in der Breite, die Nutzlast beträgt bis zu 925 Kilogramm. Dank einer zulässigen Anhängelast von bis zu einer Tonne verwandelt sich der Maxus Pick-up bei Bedarf auch in ein leistungsfähiges Zugfahrzeug, so der Hersteller.



In Verbindung mit der aus dem Transporter eDeliver 9 bekannten 89-kWh Hochvoltbatterie liegt die kombinierte WLTP-Reichweite bei 330 Kilometern, im Stadtverkehr sind sogar bis zu 471 Kilometer möglich. Das Fahr- und Ansprechverhalten lässt sich dabei mittels dreier Fahrmodi (Normal, Sport und Eco) anpassen.



An einer Schnellladestation wird der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku innerhalb von rund 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen. Alternativ lässt sich der knapp 5,37 Meter lange Pick-up an der Wallbox im Betrieb anschließen und dreiphasig über Nacht laden.



Die zum Marktstart erhältliche Ausstattungslinie "Elite" wartet serienmäßig mit einigen Annehmlichkeiten auf: Neben 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und seitlichen Trittleisten verfügt der Maxus T90 EV über LED-Tagfahrlicht und -Rückleuchten, elektrisch verstellbare Außenspiegel und einen Ladeflächenschutz. Eine Einparkhilfe hinten und eine Rückfahrkamera vereinfachen das Manövrieren auf kleinstem Raum. Für die Sicherheit sorgen sechs Airbags und ein Notbremsassistent. Auch Berganfahr- und Bergabfahrhilfe sind immer an Bord.



In der fünfsitzigen Doppelkabine warten unter anderem elektrisch verstellbare Vordersitze mit Kunstleder-Bezug, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Licht- und Regensensor sowie ein Multifunktionslenkrad. Als zentrales Bedienelement fungiert ein 10,25-Zoll-Touschscreen, der neben dem Digitalradio DAB+ auch eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay bzw. QD-Link umfasst.



Ohne Aufschlag kommt der Pick-up in der Farbe weiß auf die Straßen. Auf der kurzen Optionsliste findet sich eine Metallic-Lackierung - wahlweise in Blau, Schwarz oder Grau (Aufpreis 650 Euro netto).



Neben einer fünfjährigen Fahrzeuggarantie bis 100.000 Kilometer gibt die chinesische Nutzfahrzeugmarke bis zu acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer auf die Batterie. Der Einstiegspreis von 54.990 Euro netto berechtigt den Pick-up zudem zur staatlichen Förderung per Innovationsprämie, die beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) beantragt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1