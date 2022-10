Neuer Lexus RX in drei elektrifizierten Varianten bestellbar

In drei elektrifizierten Varianten ist der neue Lexus RX nun bestellbar. Die Preislisten für das SUV-Flaggschiff der japanischen Nobelmarke liegen auf dem Tisch. Kostenpunkt: Der Kaufpreis für den RX in Basismotorisierung beträgt 68.650 Euro / monatliche Leasingrate ab 619 Euro (brutto).



Der Performance-Hybrid Lexus RX 500h repräsentiert die Spitze des Angebots. Das Modell ist der erste Lexus Hybrid mit Turbolader und wurde für Kunden entwickelt, die sich elektrifizierte High-End-Leistung wünschen. Die neue Parallelhybrid-Architektur aus 2,4-Liter-Turbomotor, einem integrierten vollelektrischen Frontmotor und einem 76-kW-Elektromotor an der Hinterachse entwickelt eine Systemleistung von 273 kW/371 PS und 550 Nm Drehmoment. In dieser Top-Motorisierung startet das Modell zu Preisen ab 92.500 Euro (brutto) in der Ausführung F Sport+, beziehungsweise als Leasingangebot ab 839 Euro (brutto) monatlich bei einer Laufzeit von 48 Monaten.



Darüber hinaus bietet Lexus mit dem RX 450h+ zum ersten Mal in dieser Baureihe einen Plug-in-Hybrid an. Das System produziert eine Leistung von 227 kW/309 PS und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden. Die Preise der Plug-in-Hybrid-Version starten bei 75.000 Euro, leasen können Privatkunden das Plug-in-Premium-SUV ab 779 Euro (brutto) monatlich bei einer Laufzeit von 48 Monaten.



Der RX 350h rundet als neuer Einstieg in die Premium-SUV-Klasse das Angebot der Modellreihe ab. Der 2,5-Liter-Benzinmotor entwickelt eine Leistung von 184 kW/250 PS und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden. Diese Variante ist eine Alternative zu Dieselfahrzeugen mit kleinem Hubraum und ideal für Kunden, die Wert auf Komfort und Effizienz legen. Die Preise für den RX 350h beginnen bei 68.650 Euro oder monatlich 619 Euro (brutto) mit 48 Monaten Laufzeit.

