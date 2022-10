Familienzuwachs bei Toyota der Corolla Cross

Der Preis ist heiß: Ab 38.600 Euro steht Ende November 2022 der Toyota Corolla Cross im C-Segment als Kompakt-SUV für die Fangemeinde beim Händler. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat vor der Markteinführung in Deutschland in Barcelona eine erste Probefahrt mit dem schicken Japaner gestartet.



Mit dem Corolla Cross, dem klassischen Schrägheckmodell und der Kombivariante Touring Sports gibt es nun wirklich "einen Corolla für jeden". Zum Markstart ist die 2,0-Liter-Hybrid-Version mit Vorder- oder Allradantrieb erhältlich, der 1,8-Liter-Hybrid (Vorderradantrieb) wird ab dem zweiten Quartal 2023 angeboten.



Der Toyota Corolla Cross basiert auf der GA-C-Plattform (Global Architecture) und bietet all jene Eigenschaften, die den Corolla zum meistverkauften Pkw-Modell der Welt gemacht haben. Mehr als 50 Millionen Einheiten hat Toyota in 55 Jahren und zwölf Modellgenerationen abgesetzt. Mit dem neuen Corolla Cross will die Marke ihre Präsenz im hart umkämpften europäischen C-Segment weiter ausbauen. Das ist eine Herausforderung, weil aktuell fast alle Automobilhersteller in diesem Segment ihre Fahrzeuge präsentieren.



Das Toyota T-Mate System des Kompakt-SUV kombiniert die Toyota Safety Sense Sicherheitstechnologien der neuesten Generation mit weiteren aktiven Fahr- und

Einparkassistenzsystemen, um das Fahren einfacher und sicherer zu machen und alle Fahrzeuginsassen sowie andere Verkehrsteilnehmer in verschiedenen Szenarien zu schützen. Ein weiteres technisches Highlight ist die fünfte Generation der Toyota Hybridtechnologie, die im neuen Corolla Cross debütiert.



Der Antrieb wird in Verbindung mit einem 1,8-Liter-Benziner (verfügbar ab dem zweiten Quartal 2023) und einem direkt zum Markstart erhältlichen 2,0-Liter-Ottomotor angeboten. Neben Effizienz und Performance wurde insbesondere auch die Abstimmung von Gaspedalbewegungen und Beschleunigung optimiert, sodass sich eine harmonischere Leistungsentfaltung ergibt. Der erste Praxistest ist durchaus positiv.



Die 1,8-Liter-Version wird ausschließlich mit Frontantrieb erhältlich sein, den 2,0-Liter gibt es optional auch mit dem intelligenten Allradantrieb AWD-i. Hier kommt ein auf 40 PS und 84 Nm erstarkter Elektromotor an der Hinterachse zum Einsatz, der ein noch sichereres Fahrverhalten in Kurven und beim Anfahren auf rutschigem Untergrund gewährleisten soll.



Mit dem neuen Corolla Cross spricht Toyota insbesondere junge Familien an, die ein praktisches und vielseitiges Fahrzeug für den Alltag suchen. Das Äußere vermittelt den robusten Toyota SUV-Look, während das Interieur offen gestaltet ist.



Leicht zugänglich und auch für anspruchsvolle Transportaufgaben geeignet: der 433 bis 1.337 Liter große Laderaum des SUV. Neu ist das volldigitale 12,3-Zoll Kombiinstrument, das in allen Modellversionen zum Serienumfang gehört und bei dem sowohl angezeigte Inhalte als auch die Optik individuell gestaltet werden können.



Vier konfigurierbare Ansichten (Casual, Smart, Sport und Tough) stehen zur Auswahl. Ebenfalls serienmäßig ist das neue Multimedia- und Infotainmentsystem Toyota Smart Connect mit schnellerem Ansprechverhalten dank leistungsfähigerem Prozessor, einem 10,5 Zoll großen Touchscreen, Zugang zu vernetzten Diensten und einfacher Smartphone-Integration.



Der erste Eindruck gilt der Front des Fahrzeugs. Eine markante Doppeltrapezform

des Kühlergrills und das Design des unteren Stoßfängers fallen auf und sollen den Charakter der Toyota SUV-Familie zum Ausdruck bringen. Schlanke Bi-LED Scheinwerfer sind immer serienmäßig, in der höheren Ausstattungslinie kommen sequentielle Blinker und LED-Lichtleiter hinzu. Die Leuchteinheiten am Heck besitzen eine dreidimensionale Optik und laufen um die hinteren Kotflügel herum und in die Heckklappe hinein.



Ausgestellte Radhäuser mit Kunststoffeinfassung sollen den SUV-Charakter betonen. Eine Dachreling und getöntes Privacy Glass für die Fensterflächen ab der B-Säule zählen stets zum Serienumfang. Das Felgenprogramm umfasst zum Markstart 18-Zoll-Räder mit einem kontrastreichen hellen und dunkelgrauen Finish, später werden auch 17-Zoll-Leichtmetallräder zur Auswahl stehen.



Der neue Corolla Cross ist 4.460 mm lang, 1.825 mm breit und 1.620 mm hoch, der Radstand beträgt 2.640 mm. Mit diesen Abmessungen liegt er im Zentrum des hart umkämpften europäischen C-SUV-Segments; innerhalb der Toyota Modellpalette positioniert er sich zwischen C-HR und RAV4.



Im großzügig geschnittenen Innenraum ist alles auf hohe Alltagstauglichkeit ausgelegt. Ein Head-up-Display ist nicht an Bord. Große Seitenfenster und eine hohe Sitzposition bieten Fahrern und Passagieren eine gute Sicht zu allen Seiten. Noch mehr Licht strömt durch das mehr als ein Quadratmeter große und für alle Ausstattungslinien optional verfügbare Panoramadach mit elektrischer Sonnenblende ins Innere. Im gesamten Innenraum gibt es zahlreiche Ablagemöglichkeiten und Cupholder, einen USB-A-Anschluss und eine induktive Smartphone-Ladeschale in der vorderen Konsole sowie zwei USB-C-Anschlüsse für die Passagiere im Fond.



Während Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere an Bord von einer erhöhten Sitzposition sowie großzügiger Kopffreiheit profitieren, erleichtern die großen Türöffnungen den Ein- und Ausstieg ebenso wie das Hinein- und Herausheben eines Kindersitzes.



Der Kunde hat jetzt die Qual der Wahl, da es ab sofort einen "Corolla für jeden" gibt.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Toyota Corolla Cross:



- Länge / Breite / Höhe: 4.460 / 1.830 / 1.620 Meter

- Motor: Reihenvierzylinder

- Hubraum: 1.987 ccm

- Leistung: 145 kW/197 PS

- max. Drehmoment: 206 Nm

- Getriebe: stufenloses-Getriebe

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 7,7 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 5,1 - 5,3 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 122 - 114 g/km

- Preis: ab 38.600 Euro

