Verkaufsstart für den neuen Honda Civic

Es ist soweit: Honda bringt ab sofort die 11. Generation des seit 50 Jahren erfolgreichen Civic in den Handel. In dieser Zeit wurden 27,5 Millionen Civics in 170 Ländern verkauft. Im Angebot sind drei Ausstattungslinien.



Den Einstieg in die neue Generation des Civic bildet die Ausstattungslinie Elegance (ab 31.900 Euro). Sie umfasst unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Einparkhilfe vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, ein Sieben-Zoll-Multi Informationsdisplay, ein Infotainment- und Navigationssystem mit acht Lautsprechern sowie eine Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto. Wie alle neuen Honda Modelle ist der Civic mit den Honda Sensing Sicherheitstechnologien und Fahrerassistenzsystemen wie dem Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System) und dem neuen Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) ausgerüstet.



Die mittlere Ausstattungslinie Sport (ab 33.200 Euro) bietet zusätzlich Sportpedale und LED-Nebelscheinwerfer, während schwarze Außenspiegel, Fensterzierleisten und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen die Optik aufwerten, so der Hersteller.



Die Ausstattungsvariante Advance (ab 36.600 Euro) verfügt über ein Premium-Soundsystem von Bose mit zwölf Lautsprechern, ein Panorama-Glasschiebe- und Hebedach, adaptives Fernlicht und eine neue volldigitale 10,2-Zoll Instrumentenanzeige. Zu den weiteren Besonderheiten gehören Ledersitze und ein beheizbares Lederlenkrad.



Honda bietet den neuen Civic in nur noch einer einzigen Motorisierung an, diese basiert auf dem e:HEV-Hybrid Antrieb. Die reinen Benziner und der Diesel entfallen komplett, einen Plug-in-Hybrid und eine reine Elektro-Version gibt es ebenfalls nicht.

In diesem Hybridmodell ist der Hauptantrieb der verbaute Elektromotor mit 135 kW/184 PS Leistung und 315 Nm maximalem Drehmoment. Der verbaute 2,0-Liter Direkteinspritzer Saugbenziner mit 105 kW/143 PS treibt die meiste Zeit einen zweiten Elektromotor an, welcher als Generator dient um die 1,05 kWh fassende, unter der Rückbank verbaute Batterie zu laden, welche wiederum den Haupt-Elektromotor antreibt.



Honda-Fans wird der klare Stil des aktuellen Honda Designs, verbunden mit einer Coupe-artigen Ästhetik aus flacher Dachlinie und langem Radstand gefallen. Während der hintere Überhang 20 mm kürzer ist als beim Vorgänger und auch die Gesamthöhe des Fahrzeugs verringert wurde, ist der Radstand um 35 mm gewachsen. Dies sorgt für gute Platzverhältnisse im Innenraum. Zur optimalen Sicht in alle Richtungen tragen zudem die tiefer positionierte Armaturentafel und die neue Anordnung der Außenspiegel bei.

