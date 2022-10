Neues Kompakt-SUV Renault Austral

Das beliebte Segment Kompakt-SUV erhält Zuwachs aus Frankreich mit dem Renault Austral. Antriebseitig sind für den Newcomer drei Benzinmotoren mit Hybridtechnik erhältlich, darunter mit dem E-Tech Full Hybrid 200 ein Vollhybrid neuester Generation mit 400-Volt-Netz. Weiteres Highlight ist die Allradlenkung 4Control advanced. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat in Madrid eine erste Probefahrt gestartet.



Mit kurzen Überhängen, groß dimensionierten Rädern bis 20 Zoll, hoher Fensterlinie, markant ausgestellten Kotflügeln und kraftvoll geformten Seitenschwellern signalisiert der 4,51 Meter lange Renault Austral bereits im Stand ausgeprägte Dynamik. Die Kombination aus athletischen Formen und markanten High-Tech-Details wie den LED-Heckleuchten im Moire-Effekt (Serie für Techno Esprit Alpine, Iconic und Iconic Esprit Alpine) sowie Adaptive LED Vision Scheinwerfer (Serie ab Techno) soll das neue "Sensual Tech" Design der Marke Renault verkörpern. Ein klares Head-up-Display zeigt die fahrrelevanten Daten an.



Für ein gutes Raumangebot sorgt die neue Plattform CMF-CD. Hinzu kommt ein ausgeklügeltes Innenraumkonzept: Ab der Ausstattung Techno lassen sich die im Verhältnis 1/3:2/3 geteilten Segmente der Rückbank unabhängig voneinander um 16 Zentimeter längs verschieben, je nachdem, ob mehr Beinfreiheit oder Ladevolumen benötigt wird (Option für Techno Esprit Alpine). Abhängig von der Position stehen bis zu 27,4 Zentimeter Kniefreiheit oder 575 Liter Ladevolumen zur Verfügung.



Bei den Hybrid-Antrieben gibt es Auswahl: Im Austral Mild Hybrid 140, Mild Hybrid 140 Automatik und Mild Hybrid 160 Automatik unterstützen ein Startergenerator und eine 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie unter dem Beifahrersitz den 1,3-Liter-Vierzylinder Turbobenziner beim Starten und Beschleunigen und sorgen für eine effizientere Rekuperation beim Verzögern. Spitzenmotorisierung ist der neue Vollhybrid E-Tech Full Hybrid 200 mit einer Systemleistung von 147 kW/200 PS.



Mit 4Control advanced, der dritten Generation der dynamischen Renault Allradlenkung, verfügt der Austral über ein weiteres Novum (Option ab Techno Esprit Alpine). Der französische Automobilhersteller kombiniert das System in dem SUV-Modell mit einer Mehrlenker-Hinterachse, die auf schlechten Straßen die vertikale Bewegung der Räder ausgleicht und somit Handling und Komfort verbessern soll. Die erste Testfahrt rund um Madrid kann dies definitiv bestätigen.



Der Testwagen kommt in der Iconic Esprit Alpine Version und steht auf 20 Zoll Leichtmetallfelgen. 32 ADAS - also Fahrassistenzsysteme sind im Austral verbaut. Dank Mehrlenker-Hinterachse (bis zu fünf Grad) kommt der Austral auf einen Wendekreis von nur 10,1 Meter, ein klasse Wert für ein C-Segment SUV.



Der Marktstart des Renault Austral soll im Dezember 2022 erfolgen. Der Einstiegspreis beträgt 29.990 Euro, der Vollhybrid kommt auf 40.400 Euro. Der Kadjar Nachfolger wird Renault-Fans begeistern, die Qualität wurde besonders im Innenraum verbessert und das Preis-/Leistungsverhältnis zu den Mitbewerbern ist ordentlich.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Renault Austral:



- Länge / Breite / Höhe: 4.510 / 1.825 / 1.644 Meter

- Motor: Reihendreizylinder

- Hubraum: 1.199 ccm

- Leistung: 147 kW/200 PS

- max. Drehmoment: 205 Nm

- Getriebe: Multi-Mode-Getriebe

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 8,4 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 174 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 4,7 - 4,6 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 106 - 105 g/km

- Preis: ab 29.990 Euro, Vollhybrid ab 40.400 Euro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1