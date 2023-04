Maserati GranTurismo glänzt bei Milan Design Week

Der GranTurismo ist der Sportklassiker unter allen Maserati-Modellen. Als Exponat bei der Milan Design Week ist die Neuauflage des Boliden ein echter Hingucker. Zusammen mit Persönlichkeiten aus der Welt der Mode, des Showbiz, des Sports und der Musik glänzte das Dreizack-Fahrzeug im neuen Showroom der italienischen Designhauptstadt Mailand.



Dabei wurde die GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary zusammen mit drei weiteren Meisterwerken vorgestellt: GranTurismo One Off Prisma und GranTurismo One Off Luce, beide entworfen vom Maserati Centro Stile, sowie GranTurismo One Off Ouroboros, konzipiert von der unerschrockenen Inspiration des japanischen Pioniers der Street Culture und Freund des Dreizacks, Hiroshi Fujiwara.



Stilpionier und globaler Markenbotschafter David Beckham war anwesend, um den neuen GranTurismo persönlich in Augenschein zu nehmen. Neben ihm und dem japanischen Designer Hiroshi Fujiwara waren zudem auch die italienischen Pianisten und Komponisten Dardust sowie die italienische Schauspielerin Matilda De Angelis vor Ort, um das ikonische Fahrzeug von Maserati zu feiern. Es wurde erstmals 1947 entwickelt, um Maßstäbe bei Langstreckensportwagen zu setzen.



Der GranTurismo One Off Prisma ist ein raffiniertes Stück Handwerkskunst, ausgestattet mit dem Nettuno V6-Verbrennungsmotor, der dem Erbe dieses glorreichen Automobils gewidmet ist. Die Karosserie besitzt eine "chromatische Partnerschaft" aus 14 verschiedenen Farben - verziert mit Details aus mehr als 8.500 handgemalten Buchstaben. Sie bilden die Namen von Maserati Fahrzeugen. Zwei der Farben blicken in die Zukunft, während die anderen zwölf aus den Farbtönen der beliebtesten GranTurismo Modelle der Vergangenheit ausgewählt wurden. Dazu gehören das charakteristische Amaranto des A6 1500 von 1947 sowie das Oro Longchamps, das den Khamsin von 1973 verschönerte.



Der GranTurismo One Off Luce ist ein Statement für Innovation und Nachhaltigkeit, ausgestattet mit einem vollelektrischen Folgore Antrieb, der die Experimentierfreude und ständige Forschung von Maserati widerspiegelt. Sein Styling ist eine Interpretation eines Monolithen, in den ein dynamisches, lasergeätztes Muster eingraviert wurde. Das fast vollständige Fehlen von Farbe lässt die Konturen des Fahrzeugs mit seiner Umgebung verschmelzen.

