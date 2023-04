Auto Shanghai 2023: Nissan steht unter Strom

Auf der diesjährigen Auto Shanghai, die noch bis zum 27. April statt findet, feiern zwei vollelektrische und vernetzte Nissan Konzeptfahrzeuge ihre Weltpremiere. Neben dem speziell für den chinesischen Markt entwickelten Elektro-SUV Nissan Arizon gibt der japanische Automobilhersteller mit dem Nissan Max-Out einen Ausblick auf einen offenen Sportwagen. Der Nissan X-Trail e-Power, der im Reich der Mitte debütiert, komplettiert die elektrifizierten Modellneuheiten.



"China ist einer der technologisch anspruchsvollsten Märkte der Welt. Die Markt- und Kundenbedürfnisse ändern sich rasant und machen China zu einem globalen Treiber der Elektrifizierung sowie zu einem führenden Land bei vernetzten Diensten", erklärt Ashwani Gupta, Chief Operating Officer (COO) von Nissan. "Es gibt einen Bedarf an zunehmender Elektrifizierung und fortschrittlicher Nachhaltigkeit auf dem Markt."



Gekleidet in ein markantes Außendesign, soll das Nissan Arizon Concept den chinesischen Markt mit einem hochhwertig ausgestatteten und geräumigem Inneren überzeugen, das warmes Hightech-Flair ausstrahlt. Die offene, säulenlose Kabine und ein großes Glasdach schaffen dabei einen lichtdurchfluteten Innenraum.



Mit "Eporo" findet sich ein persönlicher virtueller Assistent an Bord, der mit den Insassen auf natürliche Art und Weise interagiert und auf Basis von Zeit-, Wetter- und anderen Daten präzise Antworten gibt. Ein interaktives Beleuchtungssystem erkennt die jeweiligen Personen und passt die Beleuchtung automatisch an ihre Vorlieben an. Nutzer können dabei aus verschiedenen Einstellungsmodi wie Freizeit, Entspannung und Schlaf wählen.



Mit dem Max-Out blickt Nissan in eine vollelektrische und zunehmend digitalisierte Mobilität der Zukunft: Der Sportwagen verbindet eine aerodynamische Form mit einem extrem niedrigen Schwerpunkt und dem Allradsystem e-4ORCE, was Handling und Sicherheit gleichermaßen maximieren soll.



Ein weiteres Highlight sind die parabolischen Hologramm-Räder der Designstudie. Im Innenraum findet sich ein breiter Bildschirm, der den markanten Außenleuchten des Nissan Max-Out ähnelt und die virtuelle und reale Welt verbindet.



Pünktlich zum Marktstart in China komplettiert der Nissan X-Trail e-Power die Messeneuheiten am Nissan Stand des National Exhibition & Convention Center in Shanghai. In zweiter Modellgeneration wartet das Crossover-Modell mit dem elektrifizierten Antrieb auf, der in Kombination mit dem e-4orce Allradantrieb ein kraftvolles, direktes und sicheres Fahrerlebnis garantieren soll. .



"Nissan arbeitet auf eine Zukunft hin, in der Autos elektrifiziert und nahtlos mit der Umwelt verbunden sind", betont Gupta. Eine Zukunft, in der man sich in seinem Fahrzeug sicherer fühle und mehr Ruhe habe, wenn die eigenen Kinder das Fahralter erreichen würden. Eine Zukunft jenseits der Mobilität, in der Fahrzeuge eine Lösung für Energie- und gesellschaftliche Probleme seien.

