Elektrischer Maserati Grecale Folgore debütiert in Shanghai

Der erste Elektro-SUV von Maserati feiert Weltpremiere auf der Shanghai Auto Show 2023: der Grecale Folgore. Folgore ist der Name der elektrischen Modelle von Maserati. Die Elektrifizierung soll eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Strategie des Herstellers spielen. Das schließt die Selbstverpflichtung ein, bis 2025 elektrische Versionen von allen Baureihen und bis 2030 ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge zu produzieren - ein ehrgeiziger Plan.



"Es ist ein entscheidender Moment für die Marke Maserati", betont Davide Grasso, CEO Maserati. "Heute sind wir in China auf der Shanghai Auto Show und wir sind auf der kosmopolitischen Milan Design Week in Italien." Man feiere auf der ganzen Welt die Zukunft: Es sei ein Neuanfang für die Marke. "Und wir feiern Folgore, den Elektrifizierungsplan, der Realität geworden und nun bereit ist, den Weg in diese revolutionäre Ära zu ebnen", sagt der Maserati-Chef. "Ich freue mich sehr, hier in Shanghai zu sein, denn es ist nicht nur eine internationale Ausstellung, sondern auch eine globale Plattform für Innovationen und der ideale Ort, um die ersten Elektromodelle in der Geschichte von Maserati vorzustellen."



Zu diesem besonderen Anlass befindet sich der Grecale Folgore neben dem neuen Maserati GranTurismo in guter Gesellschaft. Das kraftvolle und zugleich zeitlose Coupe wird dabei in den Versionen mit Verbrennungsmotor und mit Elektroantrieb auf dem asiatischen Markt eingeführt.

