Limitierte Audi RS 3 performance edition

Ein echter Straßenkünstler aus Ingolstadt ist der Audi RS 3 performance edition, das neue sportlichste Kompaktmodell aus dem Hause Audi Sport. Interessierte Sportwagenfans sollten sich beeilen, die Edition ist auf 300 Einheiten limitiert.



Entwickelt für höchste Performance wartet die Sonderedition mit 299 kW/407 PS Leistung und 300 km/h Top-Speed auf. Dazu kommen neben bekannten Top-Technologien, wie dem RS Torque Splitter und der Keramikbremse, RS Schalensitze für optimierten Seitenhalt und jede Menge exklusive Design-Elemente.



Erhältlich als Sportback und als Limousine garantiert die Edition Fahrspaß und Emotionen auf ganzer Linie, so der Hersteller. Als erstes Fahrzeug in seinem Segment erreicht es 300 km/h Höchstgeschwindigkeit und demnach 10 km/h mehr als die Serienversion mit RS Dynamikpaket plus. Untermalt wird die Power vom unverwechselbaren Sound des 5-Zylinders mit seiner charakteristischen Zündfolge "1-2-4-5-3".



Die serienmäßige RS-Sportabgasanlage mit modifiziertem Mittelschalldämpfer und schwarz glänzenden ovalen Endrohrblenden lässt einen sportlich-kernigen Klang nach außen. Negativer Radsturz, steifere Querlenker, RS-spezifischer Rohrstabilisator mit höherer Federrate - alle diese Maßnahmen sorgen bereits im Serien-RS 3 für hohe Fahrdynamik und -stabilität. Im RS 3 performance edition kommt standardmäßig das RS-Sportfahrwerk mit adaptiver Dämpferregelung hinzu.



Serienmäßig fährt der RS 3 performance edition auf Semi-Slick-Reifen der Marke Pirelli P Zero "Trofeo R" - an der Vorderachse in der Dimension 265/30, hinten in 245/35. Neben den Rädern im Motorsport-Design und der RS Sportabgasanlage mit schwarzen Endrohrblenden sind die Audi Ringe sowie das RS 3-Badge an Front und Heck ebenfalls in Schwarz gehalten. Die spezifischen Lackierungen für den Ingolstädter sind die Perleffekt-Farben Nogaroblau, Pfeilgrau und Daytonagrau sowie Sebringschwarz Kristalleffekt und Gletscherweiß Metallic.



Die serienmäßigen Matrix LED-Scheinwerfer mit abgedunkelten Blenden und die LED-Heckleuchten verfügen über ein dynamisches Blinklicht und werden beim Ent- und Verriegeln RS-spezifisch inszeniert. Das digitale Tagfahrlicht, das von 15 LED-Segmenten gebildet wird, zeichnet beim Öffnen des RS 3 performance edition auf der Beifahrerseite die "checkered flag", auf der Fahrerseite die "3 0-0" - in Anlehnung an die limitierte Stückzahl und 300 km/h Top-Speed. Beim Schließen erscheint im Pixelfeld unterhalb des Hauptscheinwerfers anstelle der "3-0-0" der "R-S-3"-Schriftzug.

Erstmals im RS 3 gibt es serienmäßig Schalensitze. Ihre Sitzmittelbahn hat ebenso wie bei den äußeren Fondplätzen eine Wabensteppung mit blauen Kontrastnähten. Als Material kommt hier der Mikrofaserstoff Dinamica zum Einsatz, an den Seitenwangen in Kombination mit Leder Perlnappa.



Spezifisch im Sondermodell hat das Hintergrundbild im 10,1 Zoll großen Touchdisplay eine Carbonoptik und zeigt die charakteristische Zündfolge des 2.5 TFSI "1-2-4-5-3". Der sogenannte RS-Monitor integriert zudem Anzeigen von Kühlmitteltemperatur, Motor- und Getriebeöl sowie g-Kräften und Reifendrücken. Zugleich gibt das Audi virtual cockpit plus Auskunft über performance-relevante Daten wie Rundenzeiten, g-Kräfte sowie die Beschleunigung in Sekunden von 0 auf 100 km/h, 0 auf 200 km/h, Viertelmeile und Achtelmeile.



Der Bolide ist zu einem Preis ab 75.000 Euro als Sportback und ab 77.000 Euro als Limousine bestellbar. Ausgeliefert wird die Edition ab Jahresbeginn 2023.

