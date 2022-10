Volvo EX90: Genuss ohne Reue

Ganz enthüllt hat Volvo den EX90 noch nicht. Wie ein über Monate hinausgezögerter Striptease veröffentlicht die schwedische Marke Details zum neuen großen Elektro-SUV. Jetzt zeigt Volvo Ausschnitte aus dem Interieur. Das Besondere: Der EX90, der am 9. November 2022 seine offizielle Weltpremiere feiert, interpretiert Luxus auf nachhaltige Weise neu.



Das puristische skandinavische Interieur des neuen Volvo Flaggschiffs setzt auf natürliche Quellen und noch mehr Recycling - ganz im Einklang mit den Werten des schwedischen Premium-Automobilherstellers, der bis 2040 ein klimaneutrales und vollständig den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgendes Unternehmen werden will.



Im EX90 kommt das erstmals mit dem Volvo Concept Recharge vorgestellte Material "Nordico" zum Serieneinsatz: Der weiche und im Vergleich zu Leder bis zu 40 Prozent leichtere Stoff, den Volvo in einem aufwändigen Prozess selbst entwickelt hat, setzt einen neuen Standard für hochwertiges Innendesign.



Hergestellt aus Vinyl, recycelten PET-Flaschen und Weinkorken sowie biologisch angebautem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland, wird es unter anderem für die Rückenlehne der Sitze, die Kopfstützen, das Lenkrad und die Kofferraumverkleidung verwendet. "Gegenüber konventionellem Leder reduziert Nordico den CO2-Fußabdruck um 70 Prozent", teilt der Hersteller mit.



Neben Nordico setzt der schwedische Premium-Automobilhersteller noch auf weitere nachhaltige Materialien. Für die Sitzbezüge wird beispielsweise eine Wollmischung aus verantwortungsvollen Quellen angeboten: Der weiche, natürliche und atmungsaktive Stoff erfüllt nicht nur strenge Nachhaltigkeitsstandards in Bezug auf Tierschutz, Umwelt und soziale Belange, sondern trägt auch zu hohem Fahrkomfort bei. Eine wohnliche Atmosphäre schaffen die neuartigen, mit warmem Licht unterlegten Holzdekors, deren nachhaltiger Ursprung durch eine unabhängige FSC-Zertifizierung bestätigt wird.



Als Beispiel für die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft dient der vermehrte Einsatz recycelter Kunststoffe, die den Anteil endlicher Primärrohstoffe senken. Neben den recycelten PET-Flaschen stammen fast 25 Prozent respektive 50 Kilogramm der im Volvo EX90 verwendeten Kunststoffe aus recycelter und biobasierter Herkunft - mehr als bei jedem anderen Volvo zuvor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1