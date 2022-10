VDIK fordert schnelleren Aufbau der Ladeinfrastruktur

Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) vertritt die internationalen Pkw- und Nutzfahrzeughersteller. Die VDIK-Marken stehen für einen Anteil am deutschen Pkw-Markt von rund 40 Prozent. Jetzt wird ein schnellerer Aufbau der Ladeinfrastruktur gefordert.



Die Bundesregierung hat heute den Masterplan Ladeinfrastruktur II verabschiedet. Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, betonte: "Der neue Masterplan weist den Weg für den weiteren Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland, er benennt richtige Instrumente und Maßnahmen. Nun kommt es entscheidend auf das Tempo der Umsetzung an. Denn der bei weitem größte Teil, der für die bis 2030 angestrebten 15 Millionen E-Fahrzeuge benötigten Ladepunkte, muss erst noch aufgebaut werden. Die Ladeinfrastruktur darf für den Erfolg der Elektromobilität nicht zum Flaschenhals werden."



Der entscheidende Beitrag der Automobilindustrie sind überzeugende Elektrofahrzeuge. Die im VDIK vertretenen Marken bieten schon heute über 180 marktreife Elektro-Modelle an. Bei der Veröffentlichung des ersten Masterplans vor knapp drei Jahren waren seitens der VDIK-Mitglieder erst rund 50 elektrifizierte Modelle verfügbar. Und die VDIK-Mitgliedsunternehmen bauen ihr Angebot an E-Fahrzeugen weiter rasch aus.



Die internationalen Hersteller bringen sich darüber hinaus beim Aufbau der Tank- und Ladeinfrastruktur ein. So haben die VDIK-Mitgliedsunternehmen und ihre Partner bisher schon mehrere tausend Ladepunkte errichtet.

